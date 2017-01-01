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Hatay'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

19 Mayıs 2017 Cuma, 14:50
Hatay'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Hatay'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

(Fotoğraflı)

Adem Karagöz
HATAY (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gösterileri Hatay'da coşkuyla kutlandı
Antakya Spor Salonu'nda saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Şensöz günün anlam ve önemini belirten konuşmasında ecdadın aziz hatırası önünde saygıyla eğildiklerini ve bu mücadele uğruna şehit düşmüş bütün İstiklal kahramanlarını saygıyla yad ettiklerini söyledi.
Şensöz, Mustafa Kemal'in 98 yıl önce Samsun'da yakmış olduğu bağımsızlık ateşi, milletin cesaret ve özgüveni ile birleşerek Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunu müjdelediğini vurgulayarak, "Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bu vatanın birliği ve bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyor. Hepinizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en tabi duygularımla kutluyorum" dedi.
Konuşmaların ardından şiirlerin ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesinin okunması sonrasında Şehit Ahmet Benli Lisesi halk oyunları gösterisi yanı sıra davul şovu ve jimnastik grubunun gösterileri sergilendi.
Öğrenciler tarafından kule yapılarak Türk bayrağı açıldı.
(ADM-Y)

19.05.2017 14:50:23 TSI
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