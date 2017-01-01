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Çaturoğlu'ndan Alaplı'ya Yüksekokul müjdesi



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Alaplı'ya 4 yıllık eğitim verecek olan Alaplı Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu kurulması kararının 18 Mayıs 2017 tarihinden Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosunca onaylandığının müjdesini verdi.

Kurulacak olan Yüksekokulun hayırlı olması temennisinde bulunan AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, teklifin YÖK tarafından en kısa sürede onaylanması için takipte olacaklarını söyledi. Çaturoğlu yaptığı açıklamada, "Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosu, 18 Mayıs 2017 bugün yaptığı toplantısında Alaplı Kampüsünün eğitim kapasitesini artırmak üzere dört yıllık eğitim verecek olan "Alaplı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu" kurulması teklifini oybirliği ile kabul etti. Teklifin YÖK tarafından en kısa sürede onaylanması için Ankara'da takipçisi olacağız. Yüksekokulun Üniversitemize, İlimize ve Alaplı ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Çaturoğlu Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer ve Senato üyelerine teşekkür etti

(VK-RFK-Y)



19.05.2017 15:05:21 TSI

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