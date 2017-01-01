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Milas'ta 19 Mayıs coşkusu



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Milas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 98. yılı törenle kutlandı. Törene, sportif gösteriler damga vurdu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 98. yılı tüm yurtta olduğu gibi Milas'ta da törenle kutlandı.

Tören sabah saat 09.00'da Atapark'ta Milas Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Ali Ünlüsoy'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.

Törene; Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas Hava Meydan ve Garnizon Komutanı Albay Cenk Erataç, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Milas Jandarma Komutanı Vekili Süleyman Bahadır İyilikci, Milas Emniyet Müdürü Turgay Ava, Milas Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mustafa Ali Ünlüsoy, belediye meclisi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum amirleri, STK'lar, okul müdürleri, öğrenciler, öğretmenler, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından; Dr. Mete Ersoy Ortaokulu Halk Oyunları ekibi yöresel oyun gösterisini sundu. Halk oyunları gösterisi sonrasında Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi sporcuları, jimnastik gösterileriyle nefesleri kesti. Jimnastik gösterilerinin ardından Tavaslı Karate-Do Spor Okulu sporcuları, karate gösterisini gerçekleştirdi. Çeşitli spor dallarının gösteriminin yapıldığı törende ayrıca; Milas Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü sporcuları judo gösterisi yaptı. Milas Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları ise izleyicilerin beğenisine tekvando ve kick boks gösterimini sundu.

Sportif gösteriler sonrasında, dün saat 10.00'da 'Gençlik Yürüyüşü' etkinliği düzenlendi. Coşkulu kalabalık, sloganlar eşliğinde şehir içinde kortej yürüyüşünü gerçekleştirdi.

Düzenlenen etkinliklerle birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

(DL-MB-Y)



19.05.2017 15:06:33 TSI

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