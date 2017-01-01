Alaplı Deresi'nin ağzı ihaleye çıkıyor
(Fotoğraflı)
Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Alaplı Deresi Denize Çıkış Ağzı Mahmuzları (Mendirek) Etüt-Proje İşleri ihalesinin 13 Haziran 2017 tarihinde yapılacağını bildirdi.
Alaplı Deresi Denize Çıkış Ağzı Mahmuzları Etüt-Proje İşleri ihalesinin 13 Haziran 2017 tarihinde yapılacağı bildirilen AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, projenin hayırlı olması temennisinde bulundu. Çaturoğlu konuşmasında, "Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürlüğüne Alaplı Deresi Çıkış Ağzına mendirek yapılması talebimiz iletmiştik. Genel Müdür Erol Çıtak Bey, Bolu 13. Bölge Müdürlüğüne gerekli çalışmaların yapılması için talimatlarını vermişlerdi. Bolu Ulaştırma Bölge Müdürlüğünden aldığım bilgide "Alaplı Deresi Denize Çıkış Ağzı Mahmuzları Etüt-Proje İşleri ihalesinin 13 Haziran 2017 tarihinde yapılacağı bildirildi" dedi.
Çaturoğlu projede emeği geçen herkese teşekkür etti.
(VK-OA-Y)
19.05.2017 15:06:40 TSI
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