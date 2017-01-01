ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

LÖSEV tırı Yozgat'ta ihtiyaç sahipleriyle buluştu

19 Mayıs 2017 Cuma, 15:12
LÖSEV tırı Yozgat'ta ihtiyaç sahipleriyle buluştu
LÖSEV tırı Yozgat'ta ihtiyaç sahipleriyle buluştu

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Lösemi ve kanser hastası çocuklara ve ailelerine ulaşmak için yola çıkan LÖSEV tırı, Cumhuriyet Meydanı'nda Yozgatlı ailerle buluştu.
LÖSEV Sosyal Hizmet görevlisi Özge Silav, Cumhuriyet Meydanı'na yardım tırı kurarak LÖSEV'e kayıtlı 20 lösemi ve kanser hastası ile ailelerine yardımları ulaştırdıklarını söyledi. Silav, yardım kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere; kuru gıda, et ve et ürünleri, giysi, temizlik malzemeleri, oyuncak ve kırtasiye malzemesi gibi yardım malzemelerini dağıttıklarını belirtti.
Yozgat'ta LÖSEV'e kayıtlı 69 ailenin olduğunu aktaran Silav, Ramazan öncesi bu ailelerin ihtiyaçlarını karşıladıkları için mutlu olduklarını da ifade etti.
Silav, Yozgat'tan sonraki duraklarının ise Çorum olacağını söyledi.
(BMG-UY-Y-)

19.05.2017 15:12:05 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Türk Kızılayı Yozgat'ta kan bağışı toplayacak
YEREL

TÜRK KIZILAYI YOZGAT'TA KAN BAĞIŞI TOPLAYACAK
Yozgat'ta 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
YEREL

YOZGAT'TA 19 MAYIS COŞKUYLA KUTLANDI
Yozgat'ta LÖSEV'e kayıtlı ailelere gıda desteği
YEREL

YOZGAT'TA LÖSEV'E KAYITLI AİLELERE GIDA DESTEĞİ
Atletizm sporcuları Yozgat'a dereceyle döndü
YEREL

ATLETİZM SPORCULARI YOZGAT'A DERECEYLE DÖNDÜ
İş yeri değil antika eşya müzesi
YEREL

İŞ YERİ DEĞİL ANTİKA EŞYA MÜZESİ
Yozgat Belediyesi Web Tv hayata geçti
YEREL

YOZGAT BELEDİYESİ WEB TV HAYATA GEÇTİ
Yerköy'de 15 Temmuz Milli İrade konulu resim sergisi açıldı
YEREL

YERKÖY'DE 15 TEMMUZ MİLLİ İRADE KONULU RESİM SERGİSİ AÇILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Dizi ve filmlerin kamera arkası görüntüleri
KÜLTÜR-SANAT

SİZ BİR DE KAMERA ARKASINI GÖRÜN!

 1
  • 2 Ölümün anlık bir şey olmadığı açıklanmıştı! Bu bilgi, o tezi çürütecek...
  • 3 Hiçbir suç cezasız kalmaz!
  • 4 Eşini 1 yıl önce kaybetti! Fotoğraflara bakınca...