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LÖSEV tırı Yozgat'ta ihtiyaç sahipleriyle buluştu



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Lösemi ve kanser hastası çocuklara ve ailelerine ulaşmak için yola çıkan LÖSEV tırı, Cumhuriyet Meydanı'nda Yozgatlı ailerle buluştu.

LÖSEV Sosyal Hizmet görevlisi Özge Silav, Cumhuriyet Meydanı'na yardım tırı kurarak LÖSEV'e kayıtlı 20 lösemi ve kanser hastası ile ailelerine yardımları ulaştırdıklarını söyledi. Silav, yardım kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere; kuru gıda, et ve et ürünleri, giysi, temizlik malzemeleri, oyuncak ve kırtasiye malzemesi gibi yardım malzemelerini dağıttıklarını belirtti.

Yozgat'ta LÖSEV'e kayıtlı 69 ailenin olduğunu aktaran Silav, Ramazan öncesi bu ailelerin ihtiyaçlarını karşıladıkları için mutlu olduklarını da ifade etti.

Silav, Yozgat'tan sonraki duraklarının ise Çorum olacağını söyledi.

(BMG-UY-Y-)



19.05.2017 15:12:05 TSI

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