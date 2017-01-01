ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ŞAHKUT, Çocukları Ve Aileleri Bilinçlendirdi

19 Mayıs 2017 Cuma, 15:15
ŞAHKUT, Çocukları Ve Aileleri Bilinçlendirdi
ŞAHKUT, Çocukları Ve Aileleri Bilinçlendirdi

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesi Arama Kurtarma (ŞAHKUT) ekibi tarafından Selçuklu Gençlik Merkezinde eğitim gören çocukları ve Aileler için Temel Afet Bilinci Eğitimi bilgilendirme toplantısı yapıldı.
ŞAHKUT ekibi tarafından 4-5 yaş grupları arasında 100 çocuğa ve annelerine "Birey ve Aileler için Temel Afet Bilinci Eğitimi" verildi. ŞAHKUT ekibi verilen eğitimde, acil durumlarda alınması gereken tedbirler, çocuklara ve annelerine slaytlar ile görsel örnekler eşliğinde anlatıldı.
"Temel afet bilinci eğitimi"
ŞAHKUT ekibi tarafından verilen eğitimlere katılan vatandaşlara ve çocuklara tehlike ile risk kavramları da anlatılıyor. Bölgede afete dönüşebilecek tehlikeler, ilçeler ve mahallelerdeki riskler. afetlere dirençli şehirler oluşturulması, binalarımızdaki yapısal riskler, kentsel dönüşüm, yapısal risklerin tespiti, zarar azaltma, güçlendirme ve yeniden inşa gibi konular, anlatılıyor. Ayrıca Dask ve Zorunlu Deprem Sigortası, yapısal olmayan riskleri azaltmak, tehlike avı. Afet Bilinci kültürü, afet hazırlıklarındaki toplumsal güç birliği, aile afet planının içeriği ve önemi, afet ve acil durum çantası hazırlanması, acil durum bilgi kartları ve acil telefonların nasıl aranması gerektiği, deprem sonrası buluşma alanlar, afet sırasında doğru davranış şekilleri ve uygulama, sel ve taşkınlarla ilgili bilgiler, diğer afet türleri, artçı depremlere karşı alınacak önlemler, yangın riskini azaltmak için alınacak önlemler, ilk yardımla ilgili alınacak önlemler, afet sonrası yapılacaklar ve tahliye gibi temel konularda da bilgiler verildi.

19.05.2017 15:15:32 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Gaziantepspor son kozunu oynuyor
YEREL

GAZİANTEPSPOR SON KOZUNU OYNUYOR
İş yerinden ziynet eşyası ve para hırsızlığı
YEREL

İŞ YERİNDEN ZİYNET EŞYASI VE PARA HIRSIZLIĞI
19 Mayıs Araban'da coşkuyla kutlandı
YEREL

19 MAYIS ARABAN'DA COŞKUYLA KUTLANDI
Büyükşehir Gaziantepspor kritik virajda
YEREL

BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR KRİTİK VİRAJDA
Dünyaca ünlü sirke Gaziantep'te yoğun ilgi
YEREL

DÜNYACA ÜNLÜ SİRKE GAZİANTEP'TE YOĞUN İLGİ
Gaziantep'te 19 Mayıs coşkusu
YEREL

GAZİANTEP'TE 19 MAYIS COŞKUSU
PTT Yönetim Toplantısı
YEREL

PTT YÖNETİM TOPLANTISI
Gaziantep Kolej Vakfında 19 Mayıs 1919 Coşkusu
YEREL

GAZİANTEP KOLEJ VAKFINDA 19 MAYIS 1919 COŞKUSU
Vali Yerlikaya'dan 19 Mayıs kutlaması
YEREL

VALİ YERLİKAYA'DAN 19 MAYIS KUTLAMASI
PTT'nin çalışan sayısı 5 yılda 100 bine çıkacak
YEREL

PTT'NİN ÇALIŞAN SAYISI 5 YILDA 100 BİNE ÇIKACAK
TEOG Şampiyonu GKV'lilere muhteşem balo
YEREL

TEOG ŞAMPİYONU GKV'LİLERE MUHTEŞEM BALO
MÜSİAD'dan İş Sağlığı ve Güvenliği Programı
YEREL

MÜSİAD'DAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI
Özel Sanko Okulları'nda 19 mayıs coşkusu
YEREL

ÖZEL SANKO OKULLARI'NDA 19 MAYIS COŞKUSU
Emniyet Müdürü Gülveren'den 19 Mayıs kutlaması
YEREL

EMNİYET MÜDÜRÜ GÜLVEREN'DEN 19 MAYIS KUTLAMASI
Gaziantep'te TÜBİTAK TEYDEP Proje Hazırlama eğitimi yapıldı
YEREL

GAZİANTEP'TE TÜBİTAK TEYDEP PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ YAPILDI
Vergi borçlarının yapılandırılmasında son fırsatı kaçırmayın
YEREL

VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASINDA SON FIRSATI KAÇIRMAYIN
Yetkinşekerciden 19 Mayıs kutlaması
YEREL

YETKİNŞEKERCİDEN 19 MAYIS KUTLAMASI
GAGİAD'dan 19 Mayıs Kutlaması
YEREL

GAGİAD'DAN 19 MAYIS KUTLAMASI
1. Gaziantep Uluslararası Sanat Çalıştayı
YEREL

1. GAZİANTEP ULUSLARARASI SANAT ÇALIŞTAYI
Gaziantep uluslararası sanat çalıştayına ev sahipliği yapıyor
YEREL

GAZİANTEP ULUSLARARASI SANAT ÇALIŞTAYINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
Şahinbey Masa Tenisi Bayan Takımı Türkiye 2 Lig'ine yükseldi
YEREL

ŞAHİNBEY MASA TENİSİ BAYAN TAKIMI TÜRKİYE 2 LİG'İNE YÜKSELDİ
Enerji sektöründeki gelişmeler GTO'da masaya yatırıldı
YEREL

ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER GTO'DA MASAYA YATIRILDI
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin:
YEREL

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN:
GTO'dan 19 Mayıs kutlaması
YEREL

GTO'DAN 19 MAYIS KUTLAMASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Dizi ve filmlerin kamera arkası görüntüleri
KÜLTÜR-SANAT

SİZ BİR DE KAMERA ARKASINI GÖRÜN!

 1
  • 2 Ölümün anlık bir şey olmadığı açıklanmıştı! Bu bilgi, o tezi çürütecek...
  • 3 Hiçbir suç cezasız kalmaz!
  • 4 Eşini 1 yıl önce kaybetti! Fotoğraflara bakınca...