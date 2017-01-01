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ŞAHKUT, Çocukları Ve Aileleri Bilinçlendirdi



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesi Arama Kurtarma (ŞAHKUT) ekibi tarafından Selçuklu Gençlik Merkezinde eğitim gören çocukları ve Aileler için Temel Afet Bilinci Eğitimi bilgilendirme toplantısı yapıldı.

ŞAHKUT ekibi tarafından 4-5 yaş grupları arasında 100 çocuğa ve annelerine "Birey ve Aileler için Temel Afet Bilinci Eğitimi" verildi. ŞAHKUT ekibi verilen eğitimde, acil durumlarda alınması gereken tedbirler, çocuklara ve annelerine slaytlar ile görsel örnekler eşliğinde anlatıldı.

"Temel afet bilinci eğitimi"

ŞAHKUT ekibi tarafından verilen eğitimlere katılan vatandaşlara ve çocuklara tehlike ile risk kavramları da anlatılıyor. Bölgede afete dönüşebilecek tehlikeler, ilçeler ve mahallelerdeki riskler. afetlere dirençli şehirler oluşturulması, binalarımızdaki yapısal riskler, kentsel dönüşüm, yapısal risklerin tespiti, zarar azaltma, güçlendirme ve yeniden inşa gibi konular, anlatılıyor. Ayrıca Dask ve Zorunlu Deprem Sigortası, yapısal olmayan riskleri azaltmak, tehlike avı. Afet Bilinci kültürü, afet hazırlıklarındaki toplumsal güç birliği, aile afet planının içeriği ve önemi, afet ve acil durum çantası hazırlanması, acil durum bilgi kartları ve acil telefonların nasıl aranması gerektiği, deprem sonrası buluşma alanlar, afet sırasında doğru davranış şekilleri ve uygulama, sel ve taşkınlarla ilgili bilgiler, diğer afet türleri, artçı depremlere karşı alınacak önlemler, yangın riskini azaltmak için alınacak önlemler, ilk yardımla ilgili alınacak önlemler, afet sonrası yapılacaklar ve tahliye gibi temel konularda da bilgiler verildi.



19.05.2017 15:15:32 TSI

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