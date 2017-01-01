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İşadamı Akcan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutladı



(Fotoğraflı)



Kürşat Aktaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesinde İşadamı Adnan Akcan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

İşadamı Adnan Akcan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladığını belirterek yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkması ile başlayan milli mücadelede düşmana karşı açılan bayrak, geleceğimizin temelini oluşturmuştur.

19 Mayıs 1919 tarihi, Türk Milletinin başka devletlere asla boyun eğmeyeceğinin ve her zaman için bağımsızlık uğruna mücadele edeceğinin bütün dünyaya ilan edildiği önemli bir gündür. Atatürk öncülüğündeki kutlu yürüyüş, onurunu, namusunu ve sahip olduğu mukaddesatı çiğnetmemek adına var gücüyle bir duruş sergileyen milletimizin bağımsızlık inancından, vatan sevgisinden ve hür yaşama kararlılığından alınan güç sayesinde büyük bir zaferle taçlandırılmıştır.

Vatanını ebediyen payidar kılma adına adeta küllerinden yeniden doğan ecdadımızın kahramanlıklar ve fedakarlıklar sonucu bağımsız kılarak bizlere emanet ettiği bu vatanı, gençlerimizin gelecekte daha da güçlendirip muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkararak ecdadına yakışır bir tutum sergileyeceğine olan inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, bağımsızlığımız için mücadele veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi sevgi, saygı ve minnetle anıyorum" dedi.

(KA-SD-Y)



19.05.2017 15:16:52 TSI

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