YEREL HABERLER / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kayak merkezi için ilk kazma vuruldu

Kayak merkezi için ilk kazma vuruldu



(Fotoğraflı)



Çağrı Solak

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yedi kuyular mevkisinde yapılacak olan Yaz-Kış Rekreasyon Alanı ve Kayak Merkezi yapımı için ilk kazmayı vurdu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un önemli projelerinden birisi olan Yedikuyular Yaz-Kış Rekreasyon Alanı ve Kayak Merkezinde çalışmalara başlandı.

Yedikuyular Yaz-Kış Rekreasyon Alanı ve Kayak Merkezinde 540 metrekare danışma ve yönetim birimi, 550 metrekare restoran ve kafe, 140 metrekare umumi bay-bayan tuvalet ve lavabo 140 metrekare üst istasyon, 270 metrekare kar ezme aracı garajı 2 adet jeneratör binaları 2 adet su depoları olacak. Alt istasyonu kotu olan bin 833 metre rakımından üst istasyon kotu olan 2 bin 44 metre rakımına telesiyej ve teleski hatları ile merkeze ulaşılacak. 730 metre uzunluğunda 1 adet telesiyej hattı, 430 metre uzunluğunda teleski hattı ve ayrıca 100 metre uzunluğunda yürüyen band bulunacak. Merkezde ayrıca bir adet helikopter ve otopark alanı yapılacak.

Yedikuyular mevkisinde yapımına başlanan Yaz-Kış Rekreasyon Alanı ve Kayak Merkezinin günlük 2000 kayakçı olmak üzere toplam 5000 kişi kapasiteli olarak hizmet sunulması bekleniyor. Yıllık 4 ay hizmet verecek tesis 250 kilometre yarıçaplı bölge tek kış sporları tesisi olacak.

(CGR-Y)



19.05.2017 15:24:26 TSI

NNNN

