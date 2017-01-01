Kayak merkezi için ilk kazma vuruldu
(Fotoğraflı)
Çağrı Solak
KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yedi kuyular mevkisinde yapılacak olan Yaz-Kış Rekreasyon Alanı ve Kayak Merkezi yapımı için ilk kazmayı vurdu.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un önemli projelerinden birisi olan Yedikuyular Yaz-Kış Rekreasyon Alanı ve Kayak Merkezinde çalışmalara başlandı.
Yedikuyular Yaz-Kış Rekreasyon Alanı ve Kayak Merkezinde 540 metrekare danışma ve yönetim birimi, 550 metrekare restoran ve kafe, 140 metrekare umumi bay-bayan tuvalet ve lavabo 140 metrekare üst istasyon, 270 metrekare kar ezme aracı garajı 2 adet jeneratör binaları 2 adet su depoları olacak. Alt istasyonu kotu olan bin 833 metre rakımından üst istasyon kotu olan 2 bin 44 metre rakımına telesiyej ve teleski hatları ile merkeze ulaşılacak. 730 metre uzunluğunda 1 adet telesiyej hattı, 430 metre uzunluğunda teleski hattı ve ayrıca 100 metre uzunluğunda yürüyen band bulunacak. Merkezde ayrıca bir adet helikopter ve otopark alanı yapılacak.
Yedikuyular mevkisinde yapımına başlanan Yaz-Kış Rekreasyon Alanı ve Kayak Merkezinin günlük 2000 kayakçı olmak üzere toplam 5000 kişi kapasiteli olarak hizmet sunulması bekleniyor. Yıllık 4 ay hizmet verecek tesis 250 kilometre yarıçaplı bölge tek kış sporları tesisi olacak.
(CGR-Y)
19.05.2017 15:24:26 TSI
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