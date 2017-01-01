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'Şenlikli Toplum' çocukları fidan dikti



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Sakin Okul Derneği önderliğinde oluşturulan Şenlikli Toplum Platformu, Esentepe Mahallesi'nde mahalle sakinleri ile birlikte faydalı çalışmalar yapmaya devam ediyor.

Proje kapsamında son olarak Esentepe Mahallesi'nde fidan dikimi yapıldı. Tepebaşı Belediyesi Esentepe Çocuk Sanat Merkezi, Doğanın Dili Atölyesi öğrencileri ve Eskişehir Ekolojik Yaşam Topluluğu ile Tepebaşı Belediyesi Esentepe Mahalle Bahçesi'nde gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliği ile çocukların temiz gıdaya erişimleri ve sürdürülebilir üretim konusunda bilinçlendirilmeleri amaçlandı. Etkinlik ile aynı zamanda temiz ve yaşayan bahçelerin de sokağın bir parçası olduğu hatırlatılmak istendiği belirtildi. Proje ortakları, etkinliklerin genel ve esas amacını, "Arabalara terk edilmek zorunda kalınan sokakların tekrar şenlik, macera, eğlence, spor alanlarına dönüştürülmesi ve daha sonra oluşturulan ortak mekanların toplumsal gruplar tarafından beslenmesini sağlamak" olduğunu bildirdi.

Öte yandan Şenlikli Toplum Platformu tarafından 28 Mayıs tarihinde Tepebaşı Belediyesi Esentepe Çocuk Sanat Merkezi'nin önündeki sokağın trafiğe kapatılarak şenlik yapılacağı açıklandı.

(KA



19.05.2017 15:27:43 TSI

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