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Erzincan'da 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs 2017 Cuma, 15:29
Erzincan'da 19 Mayıs coşkusu
Erzincan'da 19 Mayıs coşkusu

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören gerçekleştirildi.
Erzincan Belediyesi önünde Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şube Başkanı Sabri Taş, gaziler, sporcular ve gençler katıldı.
Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mumcu, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı kurtuluş meşalesinin Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 98. yıl dönümünün kutlandığını belirterek "Türk genci, Türk İstiklali ve Türk Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir. Bu güvenceyi gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak bizlerin görev ve sorumluluğu olmalıdır. Çünkü vatanımız için şehit olan binlerce vatan evladının sıkıntı ve yokluklar içerisinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, 19 Mayıs 1919'da atılan "milli egemenlik" ilkesi ile, birliğimiz ve bütünlüğümüz sağlanmış, dün olduğu gibi bugün de çarenin ancak millette olduğu tescillenmiştir." dedi.
Tören halk oyunları gösterilerinin ardından sona erdi.
(FG-AT-Y)

19.05.2017 15:29:21 TSI
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