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Fatsa'ya yeni anaokulu Kızılay'dan



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesine, Türk Kızılayı Fatsa Şube Başkanı Erdi Şevketoğulları'nın girişimleriyle ve Başbakan Binali Yıldırım'ın kardeşi İstanbul Kızılay Şube Başkanı İlhami Yıldırım'ın desteği yapılacak olan anaokulu için ilk kazma vuruldu.

Fatsa'ya, İstanbul Kızılay Şube Başkanı İlhami Yıldırım'ın desteği ile 380 metrekarelik alana 8 derslikten oluşacak modern anaokulunun ilk kazması vuruldu. Dumlupınar Mahallesi'nde yapılacak anaokulunun inşa çalışmalarını yerinde inceleyen Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan'a, Türk Kızılayı Fatsa Şube Başkanı Erdi Şevketoğulları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya ve İlçe Mili Eğitim Şube Müdürleri eşlik etti.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Anlayan, "Dumlupınar İlkokulu bahçesine İstanbul Kızılay Şube Başkanı İlhami Yıldırım himayesinde yaptırılan ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım tarafından da desteklenen anaokulu temel çalışmasında incelemelerde bulunduk" diye konuştu.

Türk Kızılayı Fatsa Şube Başkanı Erdi Şevketoğulları ise, "Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, her zaman Türk Kızılayı'nın hayatın her alanında var olduğu ifade ediyorduk ve buna en güzel örnek ise girişimlerimiz sayesinde ilçemize kazandırdığımı bu güzide anaokulu projesidir. Artık Kızılay, kan toplama programlarından öte geçerek, bazen çocuklarımızla sosyal sorumluluk projelerinde buluşuyor bazen farklı etkinliklere halkımızla buluşuyor. Bu da Türk Kızılayı'nın sadece kan toplamadığını göstererek, tüm gönüllere hitap ediyor. 'Anaokulu projesi', Başbakanımız Binali Yıldırım'ın kardeşi İstanbul Kızılay Şube Başkanımız İlhami Yıldırım'ın hayata geçirdiği bir projedir. Şunu belirtmek isterim ki bu proje il bazında yapılması planlanan bir projedir. Bu projelerden bir tanesi Fatsamıza verildi. Bizde bu prosedürleri bitirdik. Bugün itibariyle inşaatımıza başlıyoruz. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde de anaokulumuz için temel atma töreni yapacağız. Anaokulumuzu Eylül ayına yetiştirmeyi düşünüyoruz. Muhtemelen de Eylül ayında bitmiş olacak. Çocuklarımız gerek fiziki gerekse donanım anlamında son teknoloji kullanılarak, yapılacak anaokulumuza Eylül ayında eğitim alacaklar. Yavrularımız burada okul öncesi eğitimi alırken, bizde onların mutluluğunu yaşayacağız" diye konuştu.

(AA-SLH-Y)



19.05.2017 15:34:10 TSI

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