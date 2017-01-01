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Cizre'de 50 çiftçiye bin 250 arı ve 25 arı kovanı dağıtıldı



(Fotoğraflı)



Abidin Yel

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde "Cizre ve Köylerinde Arıcılığı Geliştirme Projesi" kapsamında 50 çiftçiye 25 arı kovanı ve bin 250 arı dağıtıldı.

Cizre Kaymakamlığı Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve Şırnak Arıcılar Birliğinin ortak olduğu yüzde 70'ni GAP İdaresi, yüzde 30'nu çiftçinin karşıladığı "Cizre ve Köylerinde Arıcılığı geliştirme Projesi" kapsamında 50 çiftçiye bin 250 arı, 25 adet arı kovanı, 25 kilogram arı yemi, 25 adet yemlik, 10 kilogram temel petek ve bir takım arıcılık malzemesi dağıtıldı. Arı ve arı kovanı dağıtım töreni için Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından Silopi yolu üzerinde dağıtım töreni düzenlendi. Törende konuşan Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ahmet Adanur, bal konusunda çok büyük adımların atıldığına vurgu yaparak, Cizre'de de bu konuda boş alan bırakmamak gerektiğini söyledi.

İlçede hem belediye hem da kaymakamlık olarak birçok çalışma yaptıklarını belirten Adanur, "Köy ve çiftçilere yönelik elimizde sadece arıcılık değil birçok proje var. Çilek bahçesi yapımı, tavukçuluk projesi, bağ ve bahçe projesi yapıyoruz. Yani her alanda varız. Dolayısıyla arıcılığı belli ölçüde yapan çiftçilerimiz var ama ciddi anlamda da bal üreten çiftçilerimiz var. 50 çiftçimize bin 250 arı dağıtacağız. Bu proje gerçekten çok önemli bir proje ve iyi sonuçlar alırsak devamını da getiririz belki. Bu konuda da talepler bir hayli fazla ama burada seçici davranarak şartları taşıyan ve bu işi yapabilecek sadece alıp üç günde yok edebilecek değil de ekonomiye bir katkı olması anlamında hem de bir bal markası olan Beytüşşebap balına bir katkı sunma anlamında çiftçilerimizin hareket etmesi gerekir. Bu anlamda bu projede emeği olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Şırnak Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bekir Kılıç ise, "GAP İdaresi ile birlikte birçok arıcılık projesini yürütmekteyiz. Yaklaşık 50-60 bin civarında farklı arı kovanımız var. Özellikle ilimizde Uludere ve Beytüşşebap tarafındaki Zap havzasındaki ilçelerimizdeki bitki yapısı ve bitki örtüsü arıcılığın gelişmesine büyük bir katkı sunuyor. Bütün tarımsal ürünlerde olduğu gibi balda da organik ve kaliteli üretim pazarlamayı kolaylaştırır. Bu vesile ile bu projede emeği geçen Sayın Kaymakamımıza, GAP İdaresine, İlçe Müdürlüğümüze sonsuz teşekkür eder, çalışmalarının devamını dilerim" dedi.

(AY-MP-Y)



19.05.2017 15:36:19 TSI

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