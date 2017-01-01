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Ayvalık'ta 19 Mayıs töreni

19 Mayıs 2017 Cuma, 15:44
Ayvalık'ta 19 Mayıs töreni
Ayvalık'ta 19 Mayıs töreni

(Fotoğraflı)

Suat Salgın
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.
Ayvalık'taki kutlamalar; Öğretmenevi önünden ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'na kadar protokol, öğrenciler ve kalabalık vatandaşlar tarafından gerçekleştirilen 'Gençlik Yürüyüşü' ile başladı.
Tören ilçe protokolü, daire amirleri, ilçede faaliyet gösteren siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meydan da bulunan Atatürk anıtına çelenkler sunmasıyla başladı.
Buradaki törene; Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı'nın yanı sıra CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Garnizon Komutanı Albay Aydın Nazlı, Cumhuriyet Başsavcısı Metin Tokel, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle kalabalık vatandaş topluluğu hazır bulundu. Onlarca vatandaşın Atatürk anıtını çiçek yağmuruna tuttuğu tören; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın meydanda bulunan yüzlerce kişi tarafından okunmasıyla sona erdi.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı töreni daha sonra Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü bünyesindeki Kapalı Spor Salonu'nda devam etti.
(SS)

19.05.2017 15:44:07 TSI
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