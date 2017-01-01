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Başkan Baran: "Vatanını seven nesiller yetiştirmeliyiz"



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KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Mehmet Akif Ersoy Kuran Kursu'nda eğitim gören 4-6 yaş öğrencilerin yılsonu gösterisine katıldı.

Mehmet Akif Ersoy Kuran Kursu'nun 4-6 Yaş Sınıfı öğrencilerinin programında konuşan Başkan Baran, "Vatan, millet ve Kuran sevgisi ile büyüyen çocuklar, ülkesine yanlış yapmaz" dedi. Yarımca Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran dışında öğrenci velileri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Minik öğrencilerin gösterileri alkış toplarken, söyledikleri ilahiler ve bazı öğrencilerin Kur'an tilaveti, büyük beğeni topladı.

Programda konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 4-6 yaş kurslarının önemine dikkat çekerek, "4-6 yaş grubundaki öğrencilere verilen eğitim, onların yetişmesi, geleceğe hazırlanması için yapılan en hayırlı çalışmadır. Çünkü inanın eğitim bu yaşlarda başlıyor. Yakın tarihe kadar 12 yaşından küçük çocuklara Kuran okutulması, Kuran kurslarına götürülmesi maalesef yasaktı. Önü açıldı, iyi de oldu. 12 yaşından sonra çocuğa vereceğiniz fazla bir şey yok. O yaşa kadar aldığı eğitim çok önemli. 4-6 yaş grubunda eğitimin önünü açan herkese teşekkür ediyorum. Bizler, hangi kuran kursumuz ya da camimiz '4-6 yaş sınıf açacağız' dediği zaman elimizden gelen desteği sunduk, sunmaya da devam edeceğiz. Çocuklarımızı iyi yetiştirmeliyiz. Gelecekte bu vatan onlara emanet edilecek" dedi.

Çocuklarımızı milli ve manevi değerler ışığında yetiştirirsek, onlara vatan, millet ve kuran sevgisini aşılarsak, yanlış yapmazlar diyerek sözlerine devam eden Başkan Baran, "Eğer bu eğitimi biz vermezsek, öğretmezsek işte FETÖ gibi hainler çıkıyor, onları vatanına düşman edip ajan yapıyor. Çocukların ehil ellerde yetişmeleri önemli" ifadelerini kullandı.

(RFK-Y)



19.05.2017 16:08:04 TSI

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