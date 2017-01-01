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Gölpazarı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlandı



(Fotoğraflı)



Arslan Altındiş



BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Tören, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından Gölpazarı etkinlik alanında şiirlerin okuması, şarkıların söylenmesi ve Gölpazarı İlçe Emniyet Amiri Öner Sevük, Gölpazarı Jandarma Bölük Komutanı Mehmet Dinç, Gölpazarı Belediye Başkanı Vedat Kazıcı ve Gölpazarı İlçe Kaymakamı Kadir Duman tarafından dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından tören sona erdi.

(CKT-Y)



19.05.2017 16:43:54 TSI

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