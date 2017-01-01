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Şehitkamil'de alkışlar genç dev adamlara

- Geleneksel basketbol kupasının 4. şampiyonu Gaziantep Lisesi



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediye Başkanlığınca düzenlenen, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında organize edilen 4. Geleneksel Basketbol Gençlik Kupasının Şampiyonu Gaziantep Lisesi oldu.

Şehitkamil Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilciğinin ortak organizasyonunda gerçekleştirilen 4. Geleneksel Basketbol Gençlik Kupası, İl genelindeki 22 liseden 350'ye yakın sporcu öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. 7 farklı grupta oynanan müsabakalarda organizasyon süresi boyunca genç liselilerin parke üzerine yansıttıkları dostça mücadele Şehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür ve Spor Merkezi tribünlerini dolduran basketbol severlerin takdirini kazandı. Kupa da uzun soluklu müsabaka sürecinin ardından şampiyonluk ipini Gaziantep Lisesi göğüslerken, dereceye giren diğer okullar, Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi, Gaziantep Merkez Anadolu Lisesi ve Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi oldu.

350 liseli öğrenci potada buluştu

Şehitkamil Belediyesi ve paydaş kurumların iş birliğiyle organize edilen 4. Geleneksel Basketbol Gençlik Kupasında, il genelindeki 22 liseden 350 sporcu öğrencinin mücadele ettiğini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı M. Hayri Özkeçeci, kupanın ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Şehitkamil Belediye Başkanlığımızca organize edilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı spor etkilileri büyük bir hız ve coşkuyla devam ediyor. Binlerce sporcu öğrenin mücadelesine sahne olan sportif organizasyonlarda gençlerimizin mutluluğuna şahit olmak, onların pozitif enerjilerini hissetmek bizlere mutluluk veriyor. 4. Kez düzenlediğimiz Basketbol Gençlik Kupasında İl genelindeki 22 liseden 350'ye yakın dev mücadele etti. Organizasyon süresi boyunca gerek takip ettiğimiz maçlarda gerek müsabaka gözlemcilerinden aldığımız bilgiler neticesinde kupanın örnek teşkil edecek şekilde büyük bir dostlukla fair play ortamında tamamlandığını ifade edebiliriz. Tüm gençlerimiz düzenlenen sportif organizasyonlarda keyifle mücadele ettiler. Her geçen yıl katılımcı okul ve sporcu sayının arttığı geleneksel spor organizasyonlarımızın ilerleyen yıllarda sayılarını arttıracağımızın müjdesini buradan verebilirim. Kupaya katılan tüm okullarımızın değerli antrenör, öğretmen ve sporcularını, müsabakaları yöneten hakem arkadaşlarımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Tribünleri dolduran basketbol severlerde unutulmadı

4. Geleneksel Basketbol Gençlik Kupasında organizasyon süresi boyunca tribünlerden dev adamlara coşkuyla destek veren genç liselileri Şehitkamil Belediyesi ince bir jestle mutlu etti. Kupanın ödül töreninde tüm taraftar öğrenciler, ödül merasiminin gerçekleştirildiği alana davet edilerek, çeşitli armağanlarla spora olan tutkuları ödüllendirildi. Kupa törenin adından büyük sevinç yaşan dev adamlar ise başarılılarını kendilerine destek veren öğrenci arkadaşlarıyla paylaşmayı ihmal etmedi. Şampiyonluk kupasını coşkuyla kaldıran Gaziantep Lisesi öğrencilerinin şampiyonluk dansı organizasyona renk katarken, sporcu öğrencilerin salondan el ele kol kola ayrılması sportif organizasyonların gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

(SD-Y)



19.05.2017 16:55:38 TSI

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