ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şehitkamil'de alkışlar genç dev adamlara

19 Mayıs 2017 Cuma, 16:55
Şehitkamil'de alkışlar genç dev adamlara
Şehitkamil'de alkışlar genç dev adamlara
- Geleneksel basketbol kupasının 4. şampiyonu Gaziantep Lisesi

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediye Başkanlığınca düzenlenen, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında organize edilen 4. Geleneksel Basketbol Gençlik Kupasının Şampiyonu Gaziantep Lisesi oldu.
Şehitkamil Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilciğinin ortak organizasyonunda gerçekleştirilen 4. Geleneksel Basketbol Gençlik Kupası, İl genelindeki 22 liseden 350'ye yakın sporcu öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. 7 farklı grupta oynanan müsabakalarda organizasyon süresi boyunca genç liselilerin parke üzerine yansıttıkları dostça mücadele Şehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür ve Spor Merkezi tribünlerini dolduran basketbol severlerin takdirini kazandı. Kupa da uzun soluklu müsabaka sürecinin ardından şampiyonluk ipini Gaziantep Lisesi göğüslerken, dereceye giren diğer okullar, Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi, Gaziantep Merkez Anadolu Lisesi ve Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi oldu.
350 liseli öğrenci potada buluştu
Şehitkamil Belediyesi ve paydaş kurumların iş birliğiyle organize edilen 4. Geleneksel Basketbol Gençlik Kupasında, il genelindeki 22 liseden 350 sporcu öğrencinin mücadele ettiğini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı M. Hayri Özkeçeci, kupanın ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Şehitkamil Belediye Başkanlığımızca organize edilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı spor etkilileri büyük bir hız ve coşkuyla devam ediyor. Binlerce sporcu öğrenin mücadelesine sahne olan sportif organizasyonlarda gençlerimizin mutluluğuna şahit olmak, onların pozitif enerjilerini hissetmek bizlere mutluluk veriyor. 4. Kez düzenlediğimiz Basketbol Gençlik Kupasında İl genelindeki 22 liseden 350'ye yakın dev mücadele etti. Organizasyon süresi boyunca gerek takip ettiğimiz maçlarda gerek müsabaka gözlemcilerinden aldığımız bilgiler neticesinde kupanın örnek teşkil edecek şekilde büyük bir dostlukla fair play ortamında tamamlandığını ifade edebiliriz. Tüm gençlerimiz düzenlenen sportif organizasyonlarda keyifle mücadele ettiler. Her geçen yıl katılımcı okul ve sporcu sayının arttığı geleneksel spor organizasyonlarımızın ilerleyen yıllarda sayılarını arttıracağımızın müjdesini buradan verebilirim. Kupaya katılan tüm okullarımızın değerli antrenör, öğretmen ve sporcularını, müsabakaları yöneten hakem arkadaşlarımı tebrik ediyorum" diye konuştu.
Tribünleri dolduran basketbol severlerde unutulmadı
4. Geleneksel Basketbol Gençlik Kupasında organizasyon süresi boyunca tribünlerden dev adamlara coşkuyla destek veren genç liselileri Şehitkamil Belediyesi ince bir jestle mutlu etti. Kupanın ödül töreninde tüm taraftar öğrenciler, ödül merasiminin gerçekleştirildiği alana davet edilerek, çeşitli armağanlarla spora olan tutkuları ödüllendirildi. Kupa törenin adından büyük sevinç yaşan dev adamlar ise başarılılarını kendilerine destek veren öğrenci arkadaşlarıyla paylaşmayı ihmal etmedi. Şampiyonluk kupasını coşkuyla kaldıran Gaziantep Lisesi öğrencilerinin şampiyonluk dansı organizasyona renk katarken, sporcu öğrencilerin salondan el ele kol kola ayrılması sportif organizasyonların gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
(SD-Y)

19.05.2017 16:55:38 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Genç seslerden unutulmayacak performans
YEREL

GENÇ SESLERDEN UNUTULMAYACAK PERFORMANS
ŞAHKUT, Çocukları Ve Aileleri Bilinçlendirdi
YEREL

ŞAHKUT, ÇOCUKLARI VE AİLELERİ BİLİNÇLENDİRDİ
Gaziantepspor son kozunu oynuyor
YEREL

GAZİANTEPSPOR SON KOZUNU OYNUYOR
İş yerinden ziynet eşyası ve para hırsızlığı
YEREL

İŞ YERİNDEN ZİYNET EŞYASI VE PARA HIRSIZLIĞI
19 Mayıs Araban'da coşkuyla kutlandı
YEREL

19 MAYIS ARABAN'DA COŞKUYLA KUTLANDI
Büyükşehir Gaziantepspor kritik virajda
YEREL

BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR KRİTİK VİRAJDA
Dünyaca ünlü sirke Gaziantep'te yoğun ilgi
YEREL

DÜNYACA ÜNLÜ SİRKE GAZİANTEP'TE YOĞUN İLGİ
Gaziantep'te 19 Mayıs coşkusu
YEREL

GAZİANTEP'TE 19 MAYIS COŞKUSU
PTT Yönetim Toplantısı
YEREL

PTT YÖNETİM TOPLANTISI
Gaziantep Kolej Vakfında 19 Mayıs 1919 Coşkusu
YEREL

GAZİANTEP KOLEJ VAKFINDA 19 MAYIS 1919 COŞKUSU
Vali Yerlikaya'dan 19 Mayıs kutlaması
YEREL

VALİ YERLİKAYA'DAN 19 MAYIS KUTLAMASI
PTT'nin çalışan sayısı 5 yılda 100 bine çıkacak
YEREL

PTT'NİN ÇALIŞAN SAYISI 5 YILDA 100 BİNE ÇIKACAK
TEOG Şampiyonu GKV'lilere muhteşem balo
YEREL

TEOG ŞAMPİYONU GKV'LİLERE MUHTEŞEM BALO
MÜSİAD'dan İş Sağlığı ve Güvenliği Programı
YEREL

MÜSİAD'DAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI
Özel Sanko Okulları'nda 19 mayıs coşkusu
YEREL

ÖZEL SANKO OKULLARI'NDA 19 MAYIS COŞKUSU
Emniyet Müdürü Gülveren'den 19 Mayıs kutlaması
YEREL

EMNİYET MÜDÜRÜ GÜLVEREN'DEN 19 MAYIS KUTLAMASI
Gaziantep'te TÜBİTAK TEYDEP Proje Hazırlama eğitimi yapıldı
YEREL

GAZİANTEP'TE TÜBİTAK TEYDEP PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ YAPILDI
Vergi borçlarının yapılandırılmasında son fırsatı kaçırmayın
YEREL

VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASINDA SON FIRSATI KAÇIRMAYIN
Yetkinşekerciden 19 Mayıs kutlaması
YEREL

YETKİNŞEKERCİDEN 19 MAYIS KUTLAMASI
GAGİAD'dan 19 Mayıs Kutlaması
YEREL

GAGİAD'DAN 19 MAYIS KUTLAMASI
1. Gaziantep Uluslararası Sanat Çalıştayı
YEREL

1. GAZİANTEP ULUSLARARASI SANAT ÇALIŞTAYI
Gaziantep uluslararası sanat çalıştayına ev sahipliği yapıyor
YEREL

GAZİANTEP ULUSLARARASI SANAT ÇALIŞTAYINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
Şahinbey Masa Tenisi Bayan Takımı Türkiye 2 Lig'ine yükseldi
YEREL

ŞAHİNBEY MASA TENİSİ BAYAN TAKIMI TÜRKİYE 2 LİG'İNE YÜKSELDİ
Enerji sektöründeki gelişmeler GTO'da masaya yatırıldı
YEREL

ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER GTO'DA MASAYA YATIRILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Dizi ve filmlerin kamera arkası görüntüleri
KÜLTÜR-SANAT

SİZ BİR DE KAMERA ARKASINI GÖRÜN!

 1
  • 2 Ölümün anlık bir şey olmadığı açıklanmıştı! Bu bilgi, o tezi çürütecek...
  • 3 Hiçbir suç cezasız kalmaz!
  • 4 Eşini 1 yıl önce kaybetti! Fotoğraflara bakınca...