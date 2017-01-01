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Akşehir'de 19 Mayıs kutlamaları



(Fotoğraflı)



Cemal Filiz

KONYA (İHA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Akşehir'deki ilk tören Atatürk Anıtına Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz tarafından çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından hava muhalefeti nedeniyle etkinlikler Akşehir Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde devam etti. Buradaki törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz yaptı. Yılmaz'ın konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Şehit Özden Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halk Oyunlar ekibinin gösterisi ve Nasreddin Hoca Spor Kulübünce hazırlanan tekvando gösterisi ile devam etti. Gençlik Merkezi, Meslek Yüksek Okulu ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce hazırlanan halk oyunları gösterisi ve sonrasında Ak Nasreddin Spor Kulübünün boks ve halter gösterisi ile devam eden programda Akşehir Anadolu lisesinin hazırladığı jimnastik gösterileri devam etti.

Program, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde yapılan kompozisyon yazma, şiir yazma, resim ve kros yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ve takımlara protokol tarafından ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

Akşehir Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde gerçekleştiren kutlama törenine İlçe Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Albay Orkun Turaçlı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, bazı kamu kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

(CF-AH-Y)



19.05.2017 17:45:43 TSI

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