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Kulu'da 19 Mayıs kutlamaları



(Fotoğraflı)



Ömer Keleş

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramının 98. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle ve törenle kutlandı.

İlk olarak Atatürk Anıtına İlçe Spor Müdürü adına İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi. Çelenk sunumunun ardından günün önem ve anlamını belirten konuşma yapıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübünden gelen sporcular tarafından ise cirit atışları ve ok atışları da yapılan etkinliklerde okul öğrencileri tarafından halat çekme, 100 metre koşusu ve önceden yapılan yarışmalarda dereceye girenlere protokol tarafından kupa ve madalyaları takdim edildi. Öğrencilerin 19 Mayıs etkinliği için hazırladıkları performans derslerindeki minyatür maketlerin sergilenmesiyle program sona erdi.

Etkinliklere, Kaymakam Mehmet Uğur Arslan, AK Parti eski Konya Milletvekili Özkan Öksüz, Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, protokol üyeleri, öğrenciler ve halk katıldı.

(ÖK-AH-Y)



19.05.2017 17:50:06 TSI

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