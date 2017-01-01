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Nusaybin'de terör mağdurlarının kiraları ödeniyor

19 Mayıs 2017 Cuma, 18:30
Nusaybin'de terör mağdurlarının kiraları ödeniyor
Nusaybin'de terör mağdurlarının kiraları ödeniyor

(Görüntülü-Fotoğraflı)

Cihat Şayık
MARDİN (İHA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde, terör örgütü PKK yüzünden evleri tahrip olan vatandaşların kira bedelleri ödeniyor. İlçede, mayıs itibariyle 7 milyon 745 bin 625 TL kira ücreti ödendi.
Nusaybin'de terör örgütü PKK'nın tuzakladığı patlayıcılar ve düzenlenen operasyonda yaşanan çatışmalar nedeniyle evleri tahrip olan vatandaşlara kira bedelleri ödeniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisi yetkililerden edinilen bilgilere göre, 391 vatandaşın 729 ev ve iş yeri için muvafakatname imzaladığı bildirildi. Uzlaşma komisyonuyla muvafakatname imzalayan vatandaşlara, sokağa çıkma yasağının başladığı Mart 2016'dan bugüne kadar geriye dönük kira ücreti ödendiği kaydedildi. Mayıs ayı itibariyle 7 milyon 745 bin 625 TL ödendiği belirtilirken, muvafakatname imzalayan vatandaşlara yeni yapılacak ev ve iş yerleri teslim edilinceye kadar belirlenen banka hesaplarına düzenli olarak kira ücretlerinin yatırılacağı duyuruldu.
(CŞ-MP-Y)

19.05.2017 18:30:02 TSI
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