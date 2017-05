YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Saray'da at yarışı

Nihat Özbay

VAN (İHA) - Van'ın Saray ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle ilk defa at yarışı düzenlendi.

Saray ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen kutlamalar, ilk olarak kaymakamlık binası önünde başladı. Değişik gösterilerle devam eden tören kapsamında 'Atatürk Koşusu' adı altında at yarışı yapıldı. Dönerdere Mahallesi'nden Saray ilçe merkezine kadar olan 4 kilometrelik parkurda 10 yarışmacının katılımıyla düzenlenen at yarışı büyük ilgi gördü.

İran sınırındaki ilçede ilk defa yapılan yarış sonunda Ercan Çelebi birinci, Nihat Gül ikinci ve Ekrem Aracı ise üçüncü oldu. Dereceye girenleri altın ve kupayla ödüllendiren Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Bayır, renkli geçen etkinlikle var olan bir geleneği canlandırdıklarını belirtti.

19.05.2017 18:32:51 TSI

