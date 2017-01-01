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Saray'da at yarışı

19 Mayıs 2017 Cuma, 18:32
Saray'da at yarışı
Saray'da at yarışı

(Fotoğraflı)

Nihat Özbay
VAN (İHA) - Van'ın Saray ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle ilk defa at yarışı düzenlendi.
Saray ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen kutlamalar, ilk olarak kaymakamlık binası önünde başladı. Değişik gösterilerle devam eden tören kapsamında 'Atatürk Koşusu' adı altında at yarışı yapıldı. Dönerdere Mahallesi'nden Saray ilçe merkezine kadar olan 4 kilometrelik parkurda 10 yarışmacının katılımıyla düzenlenen at yarışı büyük ilgi gördü.
İran sınırındaki ilçede ilk defa yapılan yarış sonunda Ercan Çelebi birinci, Nihat Gül ikinci ve Ekrem Aracı ise üçüncü oldu. Dereceye girenleri altın ve kupayla ödüllendiren Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Bayır, renkli geçen etkinlikle var olan bir geleneği canlandırdıklarını belirtti.
(MSA-Y)

19.05.2017 18:32:51 TSI
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