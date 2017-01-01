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Mardin toz bulutu altında



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Mehmet Salih Keskin

MARDİN (İHA) - Mardin, Suriye üzerinden gelen toz bulutu etkisi altına girerken, günlük yaşam olumsuz etkilendi. Tarihi kent bir süreliğine kızıl renge büründü.

Suriye üzerinden kuvvetli rüzgarın etkisiyle taşınan toz kütlesi, Mardin ve ilçelerinde etkili oldu. Toz aşımı nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilenirken, meteoroloji yetkilileri, havanın kapanmasına yol açan toz bulutunun Mardin genelinde etkili olacağını ve yağmurun etkisiyle de gece boyunca devam edeceğini söyledi. Etkili olan toz bulutu kenti kızıla da boyadı.

Mardin Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Derviş, toz bulutları nedeniyle solunum yolları rahatsızlıkları bulunan vatandaşların dışarı çıkmaması uyarısında bulundu.

(MSK-MP-Y)



19.05.2017 18:43:59 TSI

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