Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da Kuzeykent Fuar Alanında gerçekleştirilen 7. Kastamonu Ahşap Fuarı, kapılarını açtı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün katılımıyla 7. Kastamonu Ahşap Fuarı, kapılarını açtı. Ahşap Fuarı'nın açılışında konuşan Vali Yaşar Karadeniz, ham mamul işleyen tesislerin Kastamonu'ya kazandırılması noktasında ahşap fuarının bir fırsat olacağını kaydetti.

Kastamonu ile ilgili ideallerin çok yerinde idealler olduğunu ve Kastamonu'nun bunu fazlasıyla hak ettiğini söyleyen Vali Karadeniz, Kastamonu'nun ideallerini gerçekleştirmek için elinde çok fazla imkanının olduğunu belirterek, "Fırsatlarımızı bir araya getirelim. Fırsatlarımızı birleştirelim ve bunlardan birer ürün meydana getirelim. Ahşap Fuarı çalışmaların güzel örneklerinden bir tanesidir. İlimiz üç de ikisi ormanlarla coğrafyasıyla orman envanter üretiminde ülkemizin önde gelen illerinden birisidir. Hal böyle olunca bu envali ham haliyle diğer yerlere gönderip değerlendirmek bir yöntemdir. Ama bunun katma değeri düşüktür. Oysa bu ürünler burada işlenip işlendikten sonra başka yerlere ürün olarak gönderilseler bu katma değer ilimiz de kalacak. O zaman ilimizde de daha fazla istihdam olacak. Dolayısıyla işsizlik anlamında da sıkıntımız kalmayacaktır. Onun için buradaki stantları ve buradaki ürünleri incelediğimiz de bu ürünleri ileriye daha fazla nasıl götürebiliriz? Bundan sonra sadece ham madde olarak, yarım mamul olarak da değil doğrudan tüketiciye ambalajlanmış şekilde gönderecek tesislerin de ilimizde kurulması için bu fuar bir fırsat olacaktır" dedi.



"Ahşap kültürünün yaşaması için herkes her türlü katkıyı vermeli"

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise, Kastamonu'da ciddi manada bir ahşap kültürü bulunduğunu ve var olan ahşap kültürünün devam ettirilmesi için herkesin elinden gelen her türlü katkıyı vermesi gerektiğinin kaydetti.

Kastamonu'nun bir ahşap şehri olduğunu Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun da defalarca tekrarlandığını hatırlatan Başkan Babaş, "Kastamonu Ahşabın Başkenti'dir. Kastamonu'nun yüzde 67'si ormanlarla bir kaplı şehir. Kastamonu gerçekten ahşabın şehridir. Kastamonu'da ciddi manada bir ahşap kültürü bulunuyor. Biz yerel yöneticiler olarak var olan ahşap kültürünü devam ettirmemiz gerekiyor. Ahşap Fuarı kültürümüzü devam ettirmenin bir göstergesidir. Her defasında bunu dile getiriyoruz. Ahşap Fuarı'nın hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Ahşabın gelişmesi gerekiyor. Kastamonu'nun ahşabını daha da ilerilere götürmemiz gerekiyor. Kastamonu'da 3 adet yonga-levha fabrikası bulunuyor. Fabrikalarımız hem Türkiye'de hem de dünyaya ciddi manada katkı sağlıyorlar. Son zamanlarda bakanlığımızın desteği ile yarı mamul entegre tesisi kuruldu. Şu anda tam olarak faaliyette değil ama tam olarak faaliyete geçtiği zaman hem ilimiz ekonomisine hem de ülkemiz ekonomisine ciddi katkı sağlayacak" diye konuştu.

Kastamonu'nun son yıllarda ciddi bir gelişim sürecine girdiğini ve geri kalmışlık kabusunu üzerinden attığına vurgulayan Başkan Babaş, şunları kaydetti:

"Son 15 yılda ilimize ciddi yatırımlar yapıldı. Eskiden hayal olarak görünen yatırımlar bir bir hayata geçti. Yatırımların hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle ulaşım konusunda eksikliğini yıllardan beri yaşadığımız projeler hayata geçiyor. Ulaşım yatırımları olduğu kadar turizm yatırımlarında da öne çıkmaya başladık. Kastamonu 12 ay turizm yapılabilen ender şehirlerden bir tanesidir. Kış turizminden doğa turizmine, eko turizmden kültür turizmine kadar pek çok alanda sürdürülebilir turizmi geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Deniz turizminde ulaşımdan kaynaklı sorunlarımız var lakin sahil yolunun da yapılmasıyla birlikte bu sorunu aşacağız. Kastamonu sanayi alanında da gelişmeye başladı. Organize Sanayi Bölgeleri'nde yaşanan bazı sorunlar var ki sizin destekleriniz sayesinde bu sorunları da aşacağız"

