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Edirne'de 19 Mayıs Fener Alayı

19 Mayıs 2017 Cuma, 22:26
Edirne'de 19 Mayıs Fener Alayı
Edirne'de 19 Mayıs Fener Alayı

(Fotoğraflı)

Ahmet Cafer
EDİRNE (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda CHP Edirne örgütü tarafından meşaleli fener alay düzenlendi.
Ellerinde fenerlerle Şükrüpaşa İlköğretim Okulu önünde toplanan çok sayıda CHP'li, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Atatürk Anıtı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı söylendi. Beyaz tişört ve Türk bayraklarının hakim olduğu yürüyüşte, 'Ne mutlu Türk'üm diyene' sloganı atıldı. Talatpaşa Caddesi üzerindeki evlerden, yürüyenlere alkışlarla destek verildi. CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun da katıldığı fener alayında CHP'liler, ellerinde Türk bayrağı, Onuncu Yıl Marşı'nı hep bir ağızdan söyledi.

"Bugün gençlerin günü"
Atatürk Anıtı'nda konuşma yapan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem Gegeoğlu, gençlerin Atatürk'ün yolundan yürüyeceğini belirterek, "98 yıl önce bir ülke düşünün. Savaştan yeni çıkmış, yorgun, fakir ve tam 98 yıl önce bugün bir Başkomutan, gerçek bir başkomutan samsuna ayak basıyor. Bu ülkenin bağımsızlık ateşini oradan başlatıyorlar. Tüm ülkeye ve hatta tüm dünyaya bunu gösteriyorlar ki, Türkün istediğinde neler yapabileceğini neler başarabileceğini. 98 yıl sonra burada yediden yetmiş yediye Atamızın huzurundayız. Nice daha 98'ler 198'ler. Asla eğer birileri aklından geçiriyorsa, ne bugün ne yarın ne de ilerleyen zamanda, ne yüreğimizden Atatürk'ün sevdasını, nede Atatürk'ün tüm devrimlerine bağlılığımızdan bizi vazgeçiremeyecekler. Eğer bunu bekliyorlarsa ve bunun için uğraşıyorlarsa boşuna uğraşıyorlar buradan seslenelim onlara. Bugün gençlerin günü. Öyle kıymetli bir başkomutan ki var mıdır? Dünya da bir başkası yok. Bu ülkenin geleceğini gençlere ve çocuklara emanet etti" dedi.
(AC-ÖZ-Y)

19.05.2017 22:26:16 TSI
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