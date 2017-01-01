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Kdz. Ereğlililer Grup Seksendört konseri ile coştu

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 00:21
Kdz. Ereğlililer Grup Seksendört konseri ile coştu
Kdz. Ereğlililer Grup Seksendört konseri ile coştu

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Osmanlı Çileği Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında sahne alan Grup Seksendört Ereğlilileri coşturdu.
Kdz. Ereğli'de sabah saatlerinde sanatsal etkinliklerle başlayan uluslararası Osmanlı Çileği Kültür ve Sanat Şenlikleri akşamda konserlerle devam etti. Etkinlikler kapsamında Bülent Ecevit Üniversitesi Konservatuarı Bölümü öğretim görevlileri ve öğrencilerinin oluşturduğu topluluğunun verdiği konserin ardındanGrup Seksendört sahn e aldı. Söylediği şarkılarla konsere gelen gençleri eğlendiren Grup Seksendört yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Konser arasında sahneye çıkan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, gençlerin isteği üzerine Grup Seksen dördü getirdiklerini belirterek, gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Uysal, Grup Seksendört üyelerine Osmanlı Çileği'nin yanı sıra, elpek bezinden yapılmış kaşkol ve çeşitli hediyeler verdi.
Konserin ardından gençler Ereğli'nin yöresel oyun havaları eşliğinde bir süre eğlendikten sonra olaysız bir şekilde dağıldı.
(VK-FT)

20.05.2017 00:21:08 TSI
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