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Bünyan çiftçilerinden Başkan Akay'a destek ziyareti



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Bünyan Ekinciler köyü çiftçileri Başkan Akay'ı makamında ziyaret ederek desteklerinin devam edeceğini açıkladı.

Kayseri Pancar Kooperatifinin 64'üncü genel kurulu öncesinde Başkan Hüseyin Akay'ın adaylığını açıklamasından sonra Çiftçiler ve STK temsilcileri, oda başkanları, sulama birlikleri ve taşıyıcı kooperatiflerinin başkan ve yöneticileri sürekli olarak Başkan Akay'ı makamında ziyaret ederek adaylığının hayırlı olması dileklerinde bulunuyor. Bu kapsamda Bünyan Ekinciler köyü çiftçileri de Başkan Akay'ı ziyaret etti.

Ziyaretlerden memnuniyetini dile getiren Başkan Akay, "Adaylığımızı açıkladıktan sonra duyan çiftçilerimiz başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinden gelen desteklerden dolayı kendilerin teşekkür ediyorum. Bu ilgiye layık olabilmek için elimizden gelen gayreti şimdiye kadar gösterdik. İnşallah fırsat olursa bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Bütün çiftçilerimizin yüzünü güldürmeye gayret edeceğiz" diye konuştu.

(SK)



20.05.2017 08:57:46 TSI

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