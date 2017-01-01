7 Aralık Üniversitesi'ne 3 yeni Meslek Yüksekokulu kuruldu
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Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun,Üniversiteye 3 yeni Meslek Yüksekokulu kurulduğunu söyledi.
Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, yoğun çalışmalarının ve çabalarının sonuç vermeye devam ettiğini ifade ederek, "Üniversitede halen faaliyet gösteren Meslek Yüksekokulunun, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna dönüştürüldü. Ayrıca üniversitemizde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Turizm Otelcilik Meslek Yüksekokulunun açılmasının kabul edildi. Yeni Meslek Yüksekokullarının şehrimize, üniversitemize, personel ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diledim" dedi.
(MAD-OE-Y)
20.05.2017 09:47:51 TSI
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