Erkan Koleji öğrencilerinden yıl sonu gösterisi
(Fotoğraflı)
ADANA (İHA) - Erkan Koleji'nin ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin yıl sonu gösterileri izleyenleri eğlendirdi.
2016-2017 eğitim-öğretim yılında sona gelinirken; Erkan Koleji 1-A, 1-B ve 1-C sınıfı öğrencileri, okulun tiyatro salonunda yılsonu etkinlikleri gerçekleştirdi. Her sınıf için ayrı ayrı günlerde düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, hünerlerini sergiledi. Türkçe ve yabancı dilde şarkılar seslendiren öğrenciler, tiyatro gösterileri de sundu. Yaptıkları resimleri sergileyen çocuklar, sundukları diğer gösterilerle de izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Öğrencilerin titizlikle hazırlayıp, gerçekleştirdikleri gösteriler, ailelerini hem gururlandırdı hem de duygulandırdı.
Erkan Koleji 1. sınıf öğrencileri, etkinliklerde, yıl boyunca elde ettikleri başarıları kurdeleyle taçlandırdı.
(ELF-Y)
20.05.2017 10:20:48 TSI
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