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İspir'e ceviz gibi dolu yağdı



(Görüntülü-Fotoğraflı)



Nejdet Yılmaz

ERZURUM (İHA) - Erzurum'un ispir ilçesinde dolu yağışı etkili oldu. Bugün sabah saatlerinde aniden etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz yönde etkileri. Yağışlı havaya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, "Bu sene yazı göremeyeceğiz. Bugün de dolu yağdı, 4 gündür etkisini sürdüren yağmur zaman zaman dolu şeklinde etkili oluyor" dediler.

Etkili olan sağanak yağış ulaşımda da aksamalara neden olurken, vatandaşlar cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri konusunda yetkililerden yardım istedi.

(NY-AT-Y)



20.05.2017 10:33:59 TSI

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