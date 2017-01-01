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Başkan Albayrak yol yapım çalışmalarını inceledi



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ergene ve Saray ilçelerinde yol yapım çalışmalarını inceledi.

Başkan Albayrak, ilk olarak Ergene ilçesinin Sağlık Mahallesi Yesevi Caddesinde yapımı tamamlanan beton asfalt çalışmasını inceledi. Buradan Saray ilçesine geçen Başkan Albayrak, Göçerler Mahallesi ile Ergene ilçesinin Bakırca Mahallesi arasındaki yolda yapımı tamamlanan beton asfalt çalışması ile Çerkezköy Caddesindeki yapımı tamamlanan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a incelemeleri sırasında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Neşat Erdoğan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Rıfat Poyraz da eşlik etti.

(HLD-ÖK-Y)



20.05.2017 10:35:30 TSI

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