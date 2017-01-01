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Konya'da uluslararası kültürel miras ve turizm kongresi başladı



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KONYA (İHA) - Konya'da, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi başladı.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde açılışı yapılan kongreye, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Ali Temizel, Selçuk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ufuk Deniz Aşcı, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Dalkıran, öğretim üyeleri, yerli ve yabancı konuklar ile öğrenciler katıldı. Kongre, Klasik Türk Müziği dinletisiyle başladı.



"Turizmciler olarak hepimize önemli görevler düşüyor"

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, "Turizm medeniyetin altın anahtarıdır sloganıyla çıktığımız bu yolda, turizm alanı sadece rehberler ve kaliteli işletme yöneticileri çıkarmakla kalmayacak, tarihin kendisine vermiş olduğu sorumluluk ve vazifeyle dünyaya, insanlığa bizzat kendisi kültür ve turizm rehberi olarak ruh verecektir. Bu rehberlikte, hepimize büyük görevler düşmektedir. Bu kültürel miras değerlerini ortaya koyan insanlığın, Ortadoğu'da, Afrika'da, Asya'da ve dünyanın birçok yerinde yaşadığı katledilen insanların dramının gözü yaşlı mirasını göstermek, canlının dışında tarihi ve sanat eserlerinde dün Bosna Hersek örneğinde; insanların yüreğinde açılan top mermilerinin yaraları gibi Suriye'de, Irak'ta yok edilen değerleri tüm insanlığın ibretine sunmak da turizm alanına düşmektedir" diye konuştu.



"Turizm gelirlerini daha fazla oranda artırmalıyız"

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka da turizmin ülke ve şehirlerin ekonomisine ciddi katkısının bulunduğunu ifade etti. Konya'nın derin tarihi geçmişiyle çok sayıda kültür ve medeniyete ev sahipliği yaptığını, inanç turizminin yanı sıra kültür turizmi açısından da önemli şehirlerden birisi olduğunu belirten Prof. Dr. Okka, "Üniversitemiz başta Turizm Fakültemiz olmak üzere Güzel Sanatlar Fakültemiz, Sanat ve Tasarım Fakültemiz, başta Huğlu olmak üzere pek çok yüksekokullarımız kadim kent Konyamızın kaybolmaya yüz tutmuş keçecilik, halıcılık, hat sanatı, çinilicik el sanatları gibi pek çok değerleri için büyük gayret göstermektedir. Bunun yanında sema, folklor ve tasavvuf musikisi de Mevlana, Yunus Emre gibi hatta Nasrettin hoca gibi bölgenin başlıca folklorik değerlerini oluşturan kıymetlerimiz de turizmin gelişimi açısından son derece önem arz etmektedir. İlimizde UNESCO kültürel miras değer listesinde Çatalhöyük, bir dünya kültür mirası listesinde Eşrefoğlu Cami, yine aynı şekilde Anadolu Selçuklu Medreseleri, İvriz Kaya Kabartmaları, Hitit Su Anıtı, Sille'deki Aya-Elena Kilisesi gibi pek çok değerler de Konya'nın kültür ve inanç turizmi açısından büyük bir potansiyelde olduğunu göstermektedir. Konyamızdaki tarihi ve kültürel zengin mirası, dünya turizmine kazandırmak, tanıtmak için daha fazla turisti de ilimizde ağırlamak öncelikle de turizm altyapısını daha güçlü hale getirmek için önemli adımlar atmak zorundayız. Selçuk Üniversitesi olarak kültürel mirasın korunması, tanıtım için düzenlenen konferanslar, paneller ve kutlama haftaları son derece önem arz etmiş ve bu konuda pek çok toplantı gerçekleştirilmiştir. Biz de bu konuda getirilebilecek tüm önerilere açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hedefimiz; Konyamızı geçmişi kadar büyük ve görkemli bir geleceğe taşımak ve 'bacasız fabrika' diye tabir ettiğimiz turizmin gelirini daha fazla oranda artırmaktır" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından, Selçuk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, 'Zeybek' oyunu sahneledi.

Sonrasında, kongrenin düzenlenmesinde katkıda bulunanlara plaket takdim edildi. Ardından, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Şükrü Çetinkaya'nın başkanlığında, Macaristan Kodolanyi Janas Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tamara Ratz ve Nijerya Afrika Kıtası Turizm ve Kültür İşleri Sorumlusu Dr. Wanle Akinboboye'nin katılımıyla açılış paneli gerçekleştirildi.

Konya'daki tarihi ve kültürel mekanlara yönelik gezi programlarını da içeren kongre, 21 Mayıs'ta sona erecek.

(İHA-İP-Y)



20.05.2017 10:38:45 TSI

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