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Saç dökülmesinde botoks tedavisi



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ERZURUM (İHA) - Dr.Emrah Çinik, saç dökülmesinin günümüzde hem erkekler için hem de kadınlar için önemli bir sağlık sorunu haline geldiğini söyledi.

Saç dökülmesinin bir çok sebebi bulunduğunu saç dökülmesinin, kadınlarda ve erkeklerde ayrı ayrı sebeplerden kaynaklandığını anlatan Dr.Emrah Çinik, "Kadınlarda daha çok hormonal problemler, kansızlık, vitamin eksikliği, strese bağlı durumlar ön planlarken, erkeklerde daha çok erkeklik hormonu testesteronun etkisiyle dökülme olur ve buna erkek tipi dökülme denir." dedi.

Botoksun daha kozmetik estetik alanında kullanılan bir tedavi yöntemi olduğunu özellikle yüz bölgesi için yaşa bağlı kırışıklıklarda tercih edilen yöntem olduğunu bununla birlikte tıpta onlarca tedavi için kullanıldığını dile getiren Dr.Emrah Çinik, "Terleme tedavileri el ve ayak gerilemesi, yüz felci, ve bunun gibi onlarcası. Saç dökülmesine ise özellikle erkekler için kullanılmaktadır

İlk etki mekanizması saçlı derideki kan damarları içindir, kan damarlarının yapısındaki kasları gevşeterek saçlı derinin kanlanmasını arttırmaktadır, bununla beraber oksijenlenme ve saçların beslenmesi daha artmaktadır.

İkinci etki mekanizması ise saçlı deride bulunan dihidrotestesteron(DHT) üzerinedir. DHT testesterondan 5alfa redüktaz enzimiyle oluşmaktadır, ve saç dökülmesine en önemli etkendir, işte botoks uygulandığı zaman saçlı deride oksijenlenme artmaktadır, oksijenlenme artınca DHT miktarı azalmaktadır, çünkü oksijen miktarı az olunca DHT artmaktadır, botoks oksijeni arttırır, oksijen artınca DHT azalır ve böylece saç dökülmesi azalmaktadır. Saç botoksu senede iki kez uygulanabilir, ve PRP ve kemoterapi ile kombine edilince yüz güldüğünü sonuçlar elde edilir" diye konuştu.

(ERZ-AT-Y)



20.05.2017 10:45:36 TSI

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