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Anasınıfı öğrencilerinin dans gösterileri büyüklere taş çıkardı

- Lüleburgaz'da "Okul Öncesi Şenliği"



(Fotoğraflı)



Kaner Akaner

KIRKLARELİ (İHA) - Lüleburgaz Kocasinan İlkokulu anasınıfı öğrencileri tarafından "Okul Öncesi Şenliği" düzenlendi.

Okulun 6 anasınıfı şubesinden 150 öğrencinin gösterilerini sergilediği şenliğe okul idarecileri, öğretmenler ve çok sayıda veli katıldı.

Şenliğin açılış konuşmasını Kocasinan İlkokulu Müdürü Ziynet Özatar yaptı.

Okul öncesi çağının öneminden bahseden Özatar, "Heyecanlı bir biçimde güne başladık. Sergi ve açılıştan sonra okul öncesi velilerinin okula katkısı olsun bu niyetle hazırladıkları kermes etkinliğimizi gerçekleştirdik. Ondan sonra yine benim becerikli öğretmenlerin yüz boyama etkinliklerini yaptılar. Hepiniz okul öncesi eğitimin yararlarını biliyorsunuz. Bakanlığımızın yıllardan beri 6 yaş çok geç sloganıyla yürüttüğü okul öncesi eğitimin yararlı olduğunu, çocuklarımızın öz bakım becerilerinin gelişmesinde, akran paylaşımlarının artmasında aynı zamanda fiziksel becerilerinin gelişmesinde katkısı olduğunu hiç birimiz inkar edemeyiz. Bizim marka olarak hızla ilerlediğimizi düşünüyorum" dedi.

Müdür Özatar'ın konuşmasından sonra şenlik şiir ve koro gösterisi ile başladı.

Ardından öğrenciler müzik eşliğinde gösterilerini sergiledi.

(ÖK-ÖK-Y)



20.05.2017 10:46:51 TSI

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