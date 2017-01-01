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Dalaman'da kaybolan Veli Arslan'ın cesedi bulundu

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:54
Dalaman'da kaybolan Veli Arslan'ın cesedi bulundu
Dalaman'da kaybolan Veli Arslan'ın cesedi bulundu

(Fotoğraflı)

Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Dalaman'da yaklaşık 1 ay önce kaybolan 73 yaşındaki Veli Arslan'ın cesedi bulundu. Dalaman'da 14 Nisan'da kaybolan 73 yaşındaki Veli Arslan'ın cesedi Şerefler Mahallesindeki tersakan deresinde balık tutan vatandaşlar tarafından bulundu.
Edinilen bilgiye göre; İlçeye bağlı Şerefler Mahallesi tersakan deresinde balık tutan vatandaşlar, derenin içinde ceset olduğunu fark ederek, durumu Jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ve 112 Acil Servis ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından cesedin Veli Arslan'a ait olduğu tespit edildi.
Ortaca Cumhuriyet Savcılığı ve olay yeri inceleme ekiplerinin, incelemelerinin ardından Arslan'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
- 14 Nisan'da kaybolmuştu
Arslan, 14 Nisan'da Şerefler Mahallesindeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Ailesi ve yakınları arama çalışması başlattı, sonuç alamayınca durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.
İhbarının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince geniş çaplı arama çalışmaları yapılmış ancak sonuç alınamamıştı.
(CC-İK)

20.05.2017 10:54:04 TSI
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