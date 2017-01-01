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Toroslar Belediyesi, 19 Mayıs'ı konserle kutladı



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MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, Yudum ve Ahmet Şafak'ın konseriyle kutladı. Konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'nde bulunan Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen konsere Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna da katıldı. Tuna, konser öncesi yaptığı konuşmada, milli gün ve haftalarda düzenledikleri etkinliklerle amaçlarının genç nesle tarih şuurunu aşılamak olduğunu söyledi. Ulu Önder Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyete ilelebet sahip çıkacaklarını vurgulayan Başkan Tuna, bu toprakların vatan olması için canlarını hiçe sayan şehitleri rahmet, saygı ve minnetle andıklarını belirtti. 19 Mayıs'ta yakılan kurtuluş ateşinin zaferle sonuçlanmasının Türk Milleti'nin manda ve himayeyi asla kabul etmeyeceğinin bir göstergesi olduğunu dile getiren Tuna, "Bu toprakların vatanlaşmasında kurtuluş mücadelesini başlatan başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimize minnet borçluyuz. Şu an burada hür ve bağımsız bir şekilde yaşayabiliyorsak hepsi onların sayesindedir. Geçmişini unutan milletlerin coğrafyasını başkaları çizer sözünden hareketle geçmişimizi unutturmamak adına böylesine anlamlı günlerde etkinlikler düzenliyoruz. Amacımız ve hedefimiz genç nesle tarihini ve milli değerlerini unutturmamak ve beyni bilgi ile dolu bir nesil yetiştirmektir" dedi.

Tuna'nın konuşmasının ardından sahneye önce Türk Halk Müziği'nin güçlü seslerinden Yudum çıktı. Konseri izlemeye gelenleri performansı ve sesi ile etkileyen Yudum'a, Tuna çiçek ve plaket takdim etti.

Gecenin finalini ise usta yorumcu Ahmet Şafak yaptı. Milli duygulara hitap eden parçaları ile konser alanını dolduran vatandaşları coşturan Şafak, Başkan Tuna ile birlikte düet de yaptı. Tuna ile İzmir Marşı ve Hoşgelişler Ola Mustafa Kemal Paşa Marşını seslendiren Şafak, kendisini dinlemeye gelen hayranlarına teşekkür etti. Tuna, sanatçı Ahmet Şafak'a da çiçek ve plaket takdim etti.

(KYM-Y)



20.05.2017 10:54:31 TSI

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