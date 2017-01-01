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Atça MYO büyük ödüle hazırlanıyor

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:04
Atça MYO büyük ödüle hazırlanıyor
Atça MYO büyük ödüle hazırlanıyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Altın Pusula yarışmasında mültecilerin ele alındığı 'Dünya Köy' projesiyle finale kalan Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Atça Meslek Yüksek Okulu büyük ödülü hedefliyor.

Türkiye Halkla İlişkiler Derneğinin organizasyonunda halkla ilişkiler kampanyaları uygulamalarının yarıştığı ve bu yıl 16.'sı düzenlenen Altın Pusula adlı yarışmada mültecilerin ele alındığı 'Dünya Köy' projesiyle finale kalan Atça Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencileri ve öğretim üyeleri ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan'ı makamında ziyaret etti.
ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, finale kalan öğrencilerini tebrik ederken, Adnan Menderes Üniversitesinin mültecileri konu edinen böyle bir projeyle temsil edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yarışmaya ikinci kez katıldıklarını belirten Proje Yöneticisi Atça MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğr. Gör. Dr. Akan Yanık, "2014 yılında katıldığımız ilk yarışmada, Türkiye'de ilk defa bir meslek yüksekokulu olarak, halkla ilişkiler uygulaması ödülünü aldık. Bu sene de 196 proje içinden yapılan eleme sonucunda en iyi 5 kategori birincisinden biri olarak, 25 Mayıs'ta yapılacak '16. Altın Pusula Ödül' töreninde büyük ödülü alacağımıza inanıyorum" dedi.

Ziyarette Atça MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Erdemir Gündoğmuş, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Onur Durukal, Proje Danışmanı Öğr. Gör. Dr. Akan Yanık ve projede yer alan öğrenciler hazır bulundu.
(MB-Y)

20.05.2017 11:04:39 TSI
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