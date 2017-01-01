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Çatak belediyesinden isim açıklaması

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:20
Çatak belediyesinden isim açıklaması

Gökhan Murat Göktürk
VAN (İHA) - Van'ın Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, ilçesindeki bir parka PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısında hayatını kaybeden Diyarbakır eski Baro Başkanı Tahir Elçi'nin isminin verildiği, ancak bu ismin Çatak Belediyesi tarafından Şehit Güvenlik Korucusu Ali Ogün olarak değiştirildiği yönünde sosyal medyada yayılan haberlerin aslı olmadığını söyledi.
Konu ilgili bir açıklama yapan Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, Çatak Belediyesi tarafından 02 Mayıs 2016 tarihinde parka Avukat Tahir Elçi ismi verilmesi kararı alınarak Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclisi'ne gönderildiğini söyledi. Ancak Çatak Kaymakamlığı'na parkın isminin Avukat Tahir Elçi olması yönünde bir onay ve karar ulaşmadığını ifade eden Akgül, "Yapılan araştırma ve inceleme neticesinde parka Van Büyükşehir Başkanlığı tarafından Avukat Tahir Elçi Parkı ismi verildiğine dair herhangi bir karar olmadığı görülmüştür. Bu nedenle Çatak Belediye Başkanlığı 09 Şubat 2017 tarihli kararı ile parka Şehit Güvenlik Korucusu Ali Ogün parkı isminin verilmesi için mülki idare amirinin onayına sunulmuştur. Büyükşehir Belediye yasasının 28. maddesinde belediye yasası ve diğer ilgili yasaların bu yasaya aykırı olmayan hükümlerin ilgisine göre büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyeleri hakkında da uygulanacağı kurala bağlanmıştır. 5393 sayılı belediye yasasının ad verme, tanıtıcı amblem ve flama kullanımı başlıklı 81. maddesinde de cadde, sokak, park, tesis ve benzeri ad verilmesi ve belediye tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin karalarda belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin karalarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararının aranacağı, bu kararların mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe gireceği düzenlemesine yer verilmiştir. Bundan dolayı sosyal medyada yazılanlar tamamen spekülasyon ve gerçeği yansıtmamaktadır. Ancak Avukat Tahir Elçi'nin ailesinin talep etmesi ve uygun görmesi halinde ismi uygun bir yerde yaşatılacaktır" ifadelerine yer verdi.
(GMG-ŞAK-BA-Y)

20.05.2017 11:20:00 TSI
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