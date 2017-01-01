Ünlü oyuncular Kayseri'deki tiyatro severlerle buluştu
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KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri ünlü oyuncuların rol aldığı 'El Deliye Biz Akıllıya Hasret' adlı tiyatro ile devam etti.
Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Valentin Katayev'in yazdığı, Çiğdem Tunç'un yönettiği "El Deliye Biz Akıllıya Hasret" adlı oyun sahnelendi. Oyunda, Çiğdem Tunç'un yanı sıra Ünal Zürer, Özkan Ayalp, Murat Parasayar, Aron Buniel, Iraz Bükre, Sema Aras, Alper Çorumluoğlu, Onur Sarıaltın ve Deniz Değirmenci rol aldı.
Oyunda, ünlülerin gittiği estetik merkezinde geçen komik olaylar anlatıldı. Şehir Tiyatrosu'nda sahnelenen oyunu tiyatroseverler ilgiyle izledi.
(SK)
20.05.2017 11:31:04 TSI
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