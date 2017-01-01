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Kara ile Tekçe ailesinin mutlu günü



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis'te, Jeoloji Mühendisi Hayrettin Kara'nın oğlu mimar İbrahim Halil Kara ile mimar Büşra Tekçe muhteşem bir düğünde dünya evine girdi.

Kilis'in tanınmış ailelerinden olan Kara ile Tekçe ailesi düğünde bir araya geldi. Jeoloji Mühendisi Hayrettin Kara'nın oğlu mimar İbrahim Halil Kara ile Ahmet Tekçe'nin kızı mimar Büşra Tekçe dünya evine girdi. Nikah Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir, tarafından kıyılırken, düğüne yoğun katılım olduğu, işadamları, sanayiciler, bürokratlar ve seçkin davetlilerin katıldığı gözlendi.

(MAD-SD-Y)



20.05.2017 11:36:31 TSI

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