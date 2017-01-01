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Genç mühendisler yemin etti

- MMO Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Atila Tomsuk,

- "Vatana millete faydalı olarak hizmet edeceksiniz"



(Fotoğraflı)



Mustafa Yıldırım

ESKİŞEHİR (İHA) - Makina Mühendisleri Odası (MMO) Eskişehir Şubesi'nin geleneksel olarak her yıl düzenlediği mezun olup meslek hayatına atılacak olan yeni mühendisler için "Mesleğe Hoş Geldin" buluşması Tepebaşı Belediyesi Özdilek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Törende konuşan MMO Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Atila Tomsuk, gençlerin karşı karşıya kaldığı işsizliğe dikkat çekti. Osmangazi ve Anadolu Üniversitesi'nden Makina ve Endüstri Mühendisliği Bölümün'den 1 ay sonra mezun olacak gençlere seslenen Tomsuk, "4 yıl önce okula geldiniz, anne ve babalarınızın verdiği emeklerle okudunuz. Devletin ve hocaların emek verdiği olanaklarla 1 ay sonra mezun olacaksınız. Vatana millete faydalı olarak hizmet edeceksiniz. İşsizlik yüzde 13 oranında, genç mühendis oranı yüzde 35 civarında. 100 arkadaştan 35'i işsiz kalacak. Çok çalışacaksınız. Eksik yanlarınızı tamamlayıp kendinize yeni dallar seçmek zorundasınız. Makina mühendisliğinin çok dalları var. Hangi dallarda mutlu olacaksanız orayı seçip bir adım ileriye gideceksiniz" diye konuştu.

Proje ödülleri verildi

Daha sonra MMO Eskişehir Şubesi bünyesinde Endüstri Mühendisliği öğrencilerine yönelik 6'ncısı düzenlenen Endüstri Mühendisleri adayları yarışıyor projesi yarışmasında; "Siparişleri en karlı en gecikmesiz şekilde sıralamak için "Tavlama Benzetimi ve Çözücü Temelli bir Karar Destek Sistemi" konulu proje birincilik ödülüne layık görüldü. Proje danışmanı Yrd. Doç. Dr. Tuğba Saraç, Ayhan Gökbağ, Proje ekibi; Berk Bulut'un sertifikasını ESOGÜ Dekanı Prof. Dr. Emin Kahya verdi.

Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıklarına neden olan durumların belirlenmesine yönelik geliştirilen yöntem ve esnek Hava Kanalı Üreten Bir Fabrikada uygulanması projesi ikinciliği elde etti. Projenin danışmanı Doç. Dr. Berna Ulutaş, Proje ekibi Tuğba Gömeçoğlu ve Gözde Akbulut'un sertifikasını MMO Eskişehir Şubesi yönetim kurulu sekreter üyesi Atila Tomsuk verdi.

Montaj hattı dengeleme ve bir otomotiv sektöründe uygulanması konulu proje üçüncülüğe layık görüldü. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden katılan proje ekibinin ödülünün törene katılamaması nedeniyle ödülün daha sonra verileceği açıklandı.

Ödül töreninden sonra geleceğin mühendisleri olan gençler daha sonra yağmur altında toplu halde yemin ettiler.

Yemin eden genç mühendislerine rozetlerini ESOGÜ Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zekeriya Altaç, ESOGÜ Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sermet Anagüntaktı. Rozet takma töreni sonrası kokteyl gerçekleştirildi.

(MY-MET-Y)



20.05.2017 11:39:54 TSI

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