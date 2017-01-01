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Posof'ta 19 Mayıs halayı



(Fotoğraflı)



Halil İbrahim Ataman

ARDAHAN (İHA) - 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Ardahan'ın Posof İlçesi'nde halaylarla kutlandı.

Posof Mesire alanında yapılan kutlama töreninin hazırlığı günler öncesinden başladı. Bayraklarla süslenen mesire alanına binlerce kişi gelerek piknik keyfi ile türküler eşliğinde halaylar çekildi ve yarışmalar yapıldı.

Güzel buzağı yarışmasından sonra halat çekimi ve güreş karşılaşmaları da yapıldı. Şiddetli yağmura rağmen esnaf ta sergilerinde satışlarına devam etti.

Ankara'dan gelen Ardahan Dernekleri Federasyonu Halk Müziği Korosu ise Ardahan türküleriyle halkı coşturarak gönüllerince eğlendirdi.

Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri de yağmur altında takdim edildi.

(Hİ-AT-Y)



20.05.2017 11:48:57 TSI

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