YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesinden ilk öğrenciler mezun oluyor

Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesinden ilk öğrenciler mezun oluyor



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesinde bu yıl ilk kez mezuniyet heyecanı yaşanıyor. 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında mezun olan 250 öğrenci için kep atma töreni düzenlendi.

Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesinde düzenlenen kep törenine Kaşmir Halı Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Topçuoğlu ve ailesiyle çok sayıda vatandaş katıldı. Başarılarla dolu bir eğitim öğretim yılının soruna gelindiğini ifade eden Okul Müdürü Celal Arslan mezun olan öğrencilere yönelik yaptığı konuşmasında başarılar diledi.

Lise yıllarının insan yaşamında önemli bir yer tuttuğunu belirten Topçuoğlu, mezun olacak öğrencileri kutlayarak " Liseye başladığınız günü bir hatırlayın. O günlerden bu günlere kadar büyük çabalar ve özveriyle çalışarak geldiniz. Başarılarınızdan dolayı hepinizi kutluyorum. Sizleri bu yolda destekleyen topluma faydalı, donanımlı birer fert olma yolunda eğiten okul yönetimimize, öğretmenlerimize ve ailelerinize destek ve çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bugün keplerinizi atıp diplomalarınızı alacaksınız. Bu okuldan ayrıldıktan sonra bazılarınız iş hayatına atılacak bazılarınız yükseköğrenime devam edecek. Sizlere hayatınızın bundan sonraki döneminde başarılar huzur ve mutluluklar dilerim. Hayatınız boyunca öğrencilikte, özel yaşamda ve iş hayatında doğru ve dürüst olun., Adil olun. Çevreye ve insanlara saygılı olun. Çok çalışın, çalışıp emek vermeden bir şey elde edilemez. Azimli ve mücadeleci olun. Her ne iş yaparsanız yapın ama en iyisini yapmaya çalışın. İdare eder bu kadar yeter demeyin. En az bir yabancı dil öğrenin. Yolunuz ve bahtınız açık olsun" dedi.

Vedat Topçuoğlu'na anlamlı plaket

Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi birincisi Tuğçe Aslan da, arkadaşları adına yaptığı veda konuşmasında eğitimleri süresince kendilerine desteklerini esirgemeyen okulun kurucusu Vedat Topçuoğlu ve okul idaresi ve öğretmenlerine teşekkür etti. Düzenlenen bayrak ve flama devir teslim töreninde de 12.sınıf öğrencileri bayrak ve flamaları 11. Sınıf öğrencilerine öperek teslim ederken, bayrağı başarıyla kendilerinden sonraki öğrencilere teslim etmelerini istedi. Yapılan konuşmaların ardından Okul Müdürü desteklerinden dolayı Vedat Topçuoğlu'na günün anısına bir plaket verildi. Okul birincisi Tuğçe Aslan'ın diplomasını Vedat Topçuoğlu'nun eşi Berrin Topçuoğlu vererek kutladı. Dereceye giren öğrencilerin diplomalarını da Vedat Topçuoğlu ve Okul Müdürü Celal Aslan verdi. Dereceye giren öğrencilere Kaşmir Halı Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Topçuoğlu tarafından eğitim bursu verileceği de açıklandı.

Kızının diplomasını verdi

Okul Aile Birliği Başkanı Hüseyin Deveci'de 4 yıldır sürdürdüğü görevini kızının mezun olmasından dolayı bıraktığını ama geride dolu dolu günlerin kaldığını ifade ederek görevi süresince kendisine destek olanlara teşekkür etti. Düzenlenen diploma töreninde Okul Aile Birliği Başkanı Hüseyin Deveci mezun olan kızı Zekiye Özge Deveci'ye diplomasını vererek kutladı. Bu yıl Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesinden mezun olan 250 öğrencinin diplomalarını sınıf öğretmenleri düzenlenen törenle verdi. Törenin sonunda okullarına veda eden öğrenciler mutluluk ve hüzünle karışık duygular içerisinde keplerini havaya fırlatarak bir birleriyle vedalaştı.

(SD-Y)



20.05.2017 11:50:36 TSI

NNNN

