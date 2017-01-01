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Yapılan işbirliğiyle otizm artık erken fark edilecek

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 12:06
Yapılan işbirliğiyle otizm artık erken fark edilecek
Yapılan işbirliğiyle otizm artık erken fark edilecek

(Fotoğraflı)

Sadık Cangel
MANİSA (İHA) - Ülke genelinde yaygınlaştırma çalışmaları devam eden 'Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Tarama ve Takip Programı'nın uygulamaya konulması amacıyla Manisa'da Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Celal Bayar Üniversitesi işbirliğiyle aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına yönelik Otizm Spektrum Bozukluğu farkındalık eğitimlerine başlandı.
Manisa Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Celal Bayar Üniversitesi işbirliğiyle aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına yönelik Otizm Spektrum Bozukluğu farkındalık eğitimlerine başlandı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Doç. Dr. Hasan Kandemir tarafından verilen eğitimler 2017 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Manisa'da 433 aile hekimine eğitim verileceği öğrenilirken, eğitim alan aile hekimi ve/veya aile sağlığı elemanları tarafından tarama yapılarak, riskli bulunan çocuklar Halk Sağlığı Müdürlüğü personeline bildirilecek. Riskli bulunan çocuklar için halk sağlığı müdürlüğü personeli tarafından ilgili hekimden randevu alınarak muayeneleri sağlanacak, tanı alan çocukların takip ve tedavileri yapılacak.
Manisa Halk Sağlığı İl Müdürü Dr. Engin Yıldırım, otizmin çocuklarda bilhassa ilk üç yaş içerisinde ortaya çıkan, normal dışı oyuncaklarla oynamama, sürekli bir şeyleri tekrar etme, göz teması kurmama şeklinde başlayıp ömür boyu sürekli takibi gereken bir hastalık, bir rahatsızlık olduğunu belirtti. Yıldırım, "Bununla ilgili ilimizde tanı alması gereken çocuk sayısıyla elimizdeki mevcut çocuk sayısı uyuşmadığından biz Manisa Celal Bayar Üniversitesiyle birlikte bir çalışma başlattık. İlimizdeki 433 adet aile hekimi bu konuda eğitime tabi tutulacak" dedi.
Verilen eğitimin amacından bahseden Yıldırım, "Buradaki net belirtilerle ilgili eğitim almış aile hekimlerimiz olası tanı ihtimali olan çocuklarımızı hemen Celal Bayar Üniversitesi'nde Çocuk Psikiyatrisi'ne yönlendirecekler. Çocuklarımız bu tanıyı aldıkları takdirde aileleriyle ayrı bir çalışma yapacağız. Otizmli çocuk nedir, nasıl davranır, nelere dikkat etmek gerekir, bu tip konularda ilgili ailelere de eğitimler verdikten sonra bunların takiplerini de halk sağlığı ve Celal Bayar Üniversitesi olarak birlikte yapma fırsatımız olacak. Eğitimler yıl sonuna kadar devam edecek. Eğitimler bittiğinde 1 yıl içerisinde normalde otizm tanısı konmuş çocuk ile bu eğitimlerden sonra otizm tanısı almış çocuklar arasında 3-4 kat fark olmasını bekliyoruz. Böyle bir güzel çalışmaya başladık" diye konuştu.

"Mutsuz yaşayan çocuklarımıza yardımcı olacağız"
Manisa'da otizmli sayısının tam olarak bilinmediğini ifade eden Yıldırım, "Yapılan çalışmalara göre hocalarımız otizm tanısı almış olması gereken rakamdan birkaç bin eksik olduğunu öğrendik. İnşallah o gözden kaçırdığımız belki mutsuz olarak yaşayan çocuklarımıza doğru tanıyla bir şekilde yardımcı olma şansını bulmuş olacağız." dedi.
(SC-Y)

20.05.2017 12:06:32 TSI
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