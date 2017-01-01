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Kızıltepe'de arpadan sonra yeni mahsul mercimek hasadı da başladı



(Fotoğraflı)



İslam Akış

MARDİN (İHA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde geçen hafta hasadı yapılan arpadan sonra bu günde kırmızı mercimek hasadı yapıldı.

Bu sabah ilk ürün kırmızı mercimek satılmak üzere Kızıltepe Zahireciler ve Hububat Ticaret Merkezi'ne getirildi. Konuk köyü çiftçilerinden Cemal Atasever tarafından hasadı yapılan kırmızı mercimek, Zahireciler Derneği üyelerinden İmran Koçhan tarafından satın alındı.

Yılın ilk kırmızı mercimek hasadı ile ilgili bir açıklama yapan Kızıltepe Zahireciler ve Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, "Dünyanın en kaliteli, besin ve kalori değeri yüksek kırmızı mercimeği Kızıltepe Ovası'nda yetişiyor. Bu sene üretim, verim ve kalitesini geçen seneden daha yüksek bekliyoruz. Bu sabah piyasaya gelen ürünü inceledik her yönüyle umut vericidir" dedi.

(İA-AKK-Y)



20.05.2017 12:07:41 TSI

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