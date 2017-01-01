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Genç Adıyamanlılar Çanakkale Ruhunu yerinde yaşadı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 12:23
Genç Adıyamanlılar Çanakkale Ruhunu yerinde yaşadı
Genç Adıyamanlılar Çanakkale Ruhunu yerinde yaşadı

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - İstanbul'da eğitim gören Adıyamanlı üniversite öğrencileri, Çanakkale Şehitliğini ziyaret etti.
Adıyamanlılar Vakfı bünyesinde bu yıl kurulan Genç Adıyaman Platformu, birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla İstanbul'da eğitim gören Adıyamanlı gençleri buluşturuyor.
Genç Adıyaman Platformu, üniversite öğrencisi üyelerinin ve vakıf bursiyerlerinin sosyal ve kültürel gelişmelerine katkı sağlamak amacıyla çeşitli aktivitelere imza atıyor.
Genç Adıyaman Platformu Etkinlik Birimi tarafından Çanakkale Şehitliği'ne gezi düzenledi. Günübirlik düzenlenen geziye platform üyeleri ve bursiyerler katıldı.
İstanbul'da çeşitli üniversitelerde eğitim gören yaklaşık 100 bursiyerin katıldığı gezide, öğrenciler, her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanan Çanakkale Şehitliklerini ziyaret etti.
Gezi kapsamında, göğüs göğüse çarpışmaların yaşandığı siperleri,savaş alanlarını ziyaret eden bursiyerler, şehit ecdad için dua etti.
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılında 57. Piyade Alay Şehitliğini görme fırsatı bulan öğrenciler, savaşın Çanakkale Boğazı'ndaki eşsiz destanını rehberlerden dinledi, O tarihi günleri zihinlerinde tekrar canlandırdı.
Çanakkale'de bulunan Adıyamanlılar Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Hasan Aydın ve eşi de tarihi ziyarette bursiyerlere eşlik etti.
Geziye katılan Genç Adıyamanlılar Platformu Başkanı Cumali Doğan, Türkiye'nin geçtiği sıkıntılı süreçte yeniden Çanakkale ruhuna ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Bursiyerlere Çanakkalle'de ki diriliş ruhunu yaşatmak istediklerini belirten Doğan, öğrencilerin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında ecdadın dünyayı dize getirdiği diriliş ruhunu yerinde yaşadığını dile getirdi.
(AHM)

20.05.2017 12:23:00 TSI
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