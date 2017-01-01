Elazığ'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
(Fotoğraflı)
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Çaydaçıra alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kent merkezinden Malatya Caddesi istikametine seyir halinde olan 23 LV 080 plakalı hafif ticari araç ile 23 AZ 316 plakalı otomobil çarpıştı, kazaya 23 LD 103 plakalı cipte karışırken, araçlardan biri refüjde bulunan korkuluklara çarptı.
Kazada hafif ticari araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Trafiğe bir süre kapalı kalan yol, polislerin incelemesinin ardından araçlar çekilerek tekrar açıldı.
(HİV-Y)
20.05.2017 12:23:59 TSI
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