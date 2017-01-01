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OMEK kursiyerleri Kurtuluş Müzesi'nde



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Odunpazarı Sanat ve Meslek Edindirme Kursları'nda (OMEK) eğitim gören kursiyerler, Kurtuluş Müzesi ve Canlı Tarih Sahnesi'ne gezi düzenledi.

Odunpazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 'ne bağlı OMEK'te Mental Aritmetik ve Satranç Kursuna giden kursiyerler, Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Kurtuluş Müzesi ve Canlı Tarih Sahnesi'ni gezdi. Çağdaş teknolojiyle bilgi ve belgeyi harmanlayan Kurtuluş Müzesi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi hakkında bilgi sahibi olan kursiyerler, Canlı Tarih Sahnesi'nde ise Kurtuluş Savaşı'nı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Şef İsmet İnönü'nün sesinden dinledi.

Duygusal anlarında yaşandığı gezide kursiyerler, kendilerine böyle bir imkân sağlayan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt'a teşekkür etti.

(İHA-MET-Y)



20.05.2017 12:29:37 TSI

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