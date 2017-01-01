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Yıldırım'da kaldırım işgaline geçit yok

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 12:30
Yıldırım'da kaldırım işgaline geçit yok
Yıldırım'da kaldırım işgaline geçit yok

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi, yaya trafiğini engelleyen kaldırım işgaline göz açtırmıyor.
Yıldırım Belediyesi, kaldırımları yaya akışını engelleyecek şekilde işgal eden işyerlerine yönelik denetim yaptı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine işgaline son vermek için işletme sahiplerine uyarılarda bulundu. Tayyareci Mehmet Ali Caddesi üzerinde yapılan denetimlerde, uyarıları dikkate almayan işletme sahiplerinin malları kaldırıldı.
Kaldırımların şehirlerin medeniyet seviyesinin göstergesi olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Kaldırımların usulsüz şekilde kullanılması görüntü kirliğine sebep olduğu gibi, bundan daha da önemlisi yayalar taşıt yolunda yürümek zorunda kalarak ölüm tehlikesiyle yüz yüze geliyor. Bu işgallere müsamaha göstermemiz söz konusu olamaz" diye konuştu.
(MŞ)

20.05.2017 12:30:45 TSI
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