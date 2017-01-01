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Odunpazarı'ndan yaşlılara psikolojik destek



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi tarafından açılan Emek Mahallesi'ndeki Zümrüt Park içinde yer alan Yaşlı Merkezi'nde yaşlılara hizmet vermeye devam ediliyor.

Daha önce Yaşlı Merkezi'nde resim dersleri veren, koro çalışmaları gerçekleştiren Odunpazarı Belediyesi, yaşlılara psikolojik destek veriyor. Son olarak Psikolog Fatma Ünlü Yaşlı Merkezi'nde "Psikodrama-Isınma Oyunu" programı gerçekleştirdi. Bu oyun ile yaşlılar bir taraftan değişik yönlerini keşfederken, diğer taraftan da keyifli bir gün geçirdi.

Öte yandan Psikolog Fatma Ünlü, Yaşlı Merkezi'nde bulunan yaşlılara psikolojik destek vermeye devam ediyor. Psikolog Fatma Ünlü, Perşembe günleri yaşlılarla hem bireysel hem de toplu görüşmeler gerçekleştiriyor.

Odunpazarı Belediyesi Yaşlı Merkezine kayıtlar devam ederken, Odunpazarı Belediyesi Yaşlı Merkezi'ne başvurmak isteyen vatandaşlar; Odunpazarı Belediyesi Halk Masası, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Odunpazarı Belediyesi Yaşlı Merkezi'nden üye kayıt formlarını temin edebilir.

Odunpazarı Belediyesi Yaşlı Merkezine kentin birçok noktasından ulaşmanın çok kolay olduğunu, vatandaşlar toplu taşıma araçlarını kullanabilecekleri belirtildi.

(İHA-MET-Y)



20.05.2017 12:37:26 TSI

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