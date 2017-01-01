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Büyükşehirden KPSS için ek seferler



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi KPSS'ye girecek öğrenciler için ek seferler düzenledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 21 Mayıs Pazar günü yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girecek öğrencilerin ulaşımında sorun yaşamaması için aynı gün ek seferler düzenleyecek. Bu kapsamda saat 07.00 ile 07.30 saatlerinde 435 numaralı hat KBB Emek Garajı, Çayırova, Gebze, İzmit, Umuttepe güzergahında hizmet verecek. Öte yandan 530 numaralı hat Darıca, Gebze, İzmit güzergahında, 755 numaralı hat ise Karamürsel, Gölcük, Başiskele, Umuttepe hattında hizmet verecek. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Daire Başkanlığı denetim birimleri görev başında olacak. Özel halk otobüsleri de KPSS için ilave seferler yapacak.

(İG-RFK-Y)



20.05.2017 13:23:41 TSI

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