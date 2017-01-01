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Türkiye'nin yeniden inşaasına dair ilk öneriler GRTC'den

- Genel Başkanı Mustafa Önsay: Referandum sonrası devletin yeniden yapılandırılması artık zorunludur



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da, Küresel Araştırma ve Düşünce Merkezi (GRTC) tarafından hazırlanan ve kitaplaştırılan '16 Nisan'dan sonra Türkiye'nin yeniden inşaası' konulu rapor, kamuoyunun bilgisine sunuldu.

GRTC Genel Başkanı Mustafa Önsay, Prof. Dr. Hüsamettin İnaç, Doç. Dr. Fatih kırışık, Yrd. Doç. Dr. Cantürk Caner ile araştırma görevlileri Bakko Mehmet Bozaslan, Ahmet Özkan ve Yüksel Okşak ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek, raporun detaylarını paylaştı.

Önsay, çalışmanın, idari yapılanma, yargı, güvenlik, sivil toplum, ekonomi ve dış politika alanında devletin yeniden inşaasına yönelik olarak tespit ve önerilerin içerdiğini kaydetti.

Genel Başkan Mustafa Önsay, "Düşünce kuruluşlarından beklenen tek tek bireylerin fikirlerinin bir insicam içinde geniş kitlelere ulaşmasını sağlamaları, bu fikirlerin toplumun önünü açan, siyasi karar alıcılar için alternatifler oluşturan söylemler haline gelmesini temin etmeleridir. Bu bağlamda 25 Aralık 2015 tarihinde Küresel Araştırma Düşünce Merkezi GRTC yayınladığı 'Türk Tipi Başkanlık Sistemi' raporu ile o dönemde gündemden düşmüş olan Başkanlık sistemi tartışmalarını tekrar toplumun gündemine taşımayı amaçlamıştı. Çalışmamızda dile getirdiğimiz, önerdiğimiz pek çok hususun 16 Nisan'da referanduma sunulan tekliflerle yer alması bizleri sevindirmiştir. Referandum sonrası süreç, yönetim sistemindeki bu köklü değişikliğe uygun olacak şekilde devletin yeniden yapılanmasını zorunlu kılacaktır. GRTC olarak, bu süreçte üzerimize düşen olarak gördüğümüz fikirler, öneriler sunma ödevini gerçekleştirmek üzere yeni bir çalışmanın gayreti içine girdik. Alanında uzman arkadaşlarımızın uzun süren çalışmaları sonucu elinizdeki bu çalışma oluştu. Çalışmamız idari yapılanma, yargı, güvenlik, sivil toplum, ekonomi ve dış politika alanında Devletin yeniden inşasına yönelik olarak pek çok tespit ve öneri içermektedir. Hiç şüphesiz bu inşa faaliyetinin milletin taleplerini, arzularını içerecek ve refahını, mutluluğunu tesis edecek bir yapılanma içermesi bu konuda üretilecek fikirlerin çokluğuna ve kalitesine bağlı olacaktır. Bu anlamda tüm kurum ve kuruluşları fikir ve öneriterlyle bu inşa sürecine katkıda bulunmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. (EFE)



20.05.2017 13:43:55 TSI

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